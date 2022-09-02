Akşam Postası / 2 Eylül 2022

Kılıçdaroğlu akıma katılmak için Erdoğan’ı bekledi: Onu tek kelimeyle anlattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘kendini tek kelimeyle anlatma’ akımına “Türkiye” yazarak katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Zam” diyerek yanıt verdi.

Gıda fiyatları dünyada beş aydır düşerken Türkiye’de katlanıyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) açıkladığı verilere göre küresel gıda fiyatları endeksi geçen aya oranla 2,7 puan azalarak 138’e geriledi. Türkiye’deyse TÜİK verilerine göre sürekli yükselişte. Öyle ki gıda enflasyonu marttan temmuza kadar 24 puandan fazla arttı.

Kürt gazetecilerin ‘Sessiz kaldınız’ eleştirilerine ‘batı’dan yanıt

Haber bülteni sitesi Kapsül’ün yayınladığı ‘Coğrafya Haberdir’ başlıklı belgeselde Kürt gazeteciler, baskılara karşı batıda çalışan meslektaşlarının veya meslek örgütlerinin yeterli tepkiyi göstermediğini söyledi. Batıdakiler eleştirilerin bazıları haklı bulunurken, bazıları reddetti.

Hablemitoğlu suikasti zanlısı Levent Göktaş yakalandı

Türkiye’nin talebi üzerine Interpol’ce hakkında kırmızı bülten çıkarılan Necip Hablemitoğlu suikasti zanlısı firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan’da yakalandı.

Erdoğan’ın ‘terörist’ ilan ettiği Ahmet Şık’tan yanıt: İktidarınız sona erdiğinde konuşuruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “AKP bir suç örgütü olduğu için kapatılacak” diyen TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ı hedef alarak, “Bu zat zaten teröristin tekidir. Onun gücü ne AK Parti’yi kapatmaya yeter, ne bizleri bu noktada mahkum etmeye yeter. Önce o kendi paçasını nasıl kurtaracak ona baksın” dedi.

İddianame hazır: Gülşen’in üç yıla kadar hapsi isteniyor

Orkestra arkadaşıyla şakalaşırken kullandığı bir ifade nedeniyle hedef gösterilip dört gün tutuklu kalan şarkıcı Gülşen hakkında hazırlanan iddianamede bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası istendi.

Korkmaz Karaca: Savcılık, Serkan Taranoğlu’nu çağırsın

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu’ndan istifa eden Korkmaz Karaca, savcılığın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın görevden aldığı iddia edilen danışmanı Serkan Taranoğlu’nu ifadeye çağırması gerektiğini söyledi.

Nilüfer Müzik Festivali’ne kamp ve içki yasağı getirildi

Bursa’da Nilüfer Belediyesi’nin ‘Dünyayı sev, geyiği öp, festivale gel’ sloganıyla düzenlediği 6’ncı Nilüfer Müzik Festivali’nde konaklama ve içki satışı kaymakamlık kararıyla yasaklandı. Görüşmeler sonucunda kamp yasağı kaldırılırken içki yasağı devam ediyor.

PTT’de veri ihlali: 38 bin kişinin kimlik verileri ele geçirildi

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun (KVKK) aktardığına göre Posta ve Telgraf Teşkilatı’nda (PTT) kayıtlı 38 bin kişinin verileri yetkisiz kişilerce ele geçirildi.

Erdoğan’ın ‘saray yolu’na 50 milyon lira daha harcanacak

Muğla Marmaris Okluk Koyu’ndaki Cumhurbaşkanlığı’nın ‘yazlık sarayı’ için 50 milyon liralık yeni bir harcamanın kapısı açıldı. Binlerce ağaç kesilerek yapılan yolda heyelan nedeniyle ortaya çıkan sorunu gidermek ve yeni sorunlar yaşanmasını önlemek amacıyla inşaata başlandı.

MetroPOLL anketi: AKP yüzde 30’un üstünde tutundu, ittifaklar kafa kafaya

MetroPOLL Araştırma Türkiye’nin Nabzı Ağustos 2022 anketinin sonuçlarını yayımladı. Ankette iki büyük ittifakın yüzde 41’de kafa kafaya geldiği görüldü.

Çakarlı araçları azaltamayan İçişleri’nin yeni planı ‘genelge yollamak’

İçişleri Bakanlığı, geçen yılki yönetmenlik değişikliği ve uyarılara rağmen önüne geçemediği ‘çakarlı araç’ kullanımı için 81 ilin valiliğine genelge gönderdi.

‘Perili Köşk’ icradan satıldı: Sahipleri itiraz edecek

Kadıköy’de bulunan, ‘Perili Köşk’ adıyla da bilinen Tarihi Ragıp Paşa Köşkü’nü Türkiye İş Bankası 449 milyon 363 bin 500 liraya satın aldı. Köşkün sahipleri satışa itiraz edecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu samanlık satıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Mersin’de 73 bin liraya bir samanlığı ihale yöntemiyle satışa çıkardı.

G7 ülkeleri Rus petrolüne tavan fiyat getiriyor

Almanya, ABD, Britanya, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya’dan oluşan G7 ülkelerinin maliye bakanları bugün yayımladıkları ortak bildiride, Rusya’dan ithal edilecek ham petrol ve petrol ürünlerinde tavan fiyat uygulamasını hayata geçirme konusunda anlaştıklarını teyit etti.

Altın Portakal’ın jürisi açıklandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 1-8 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Yarışması’nın jürisi belli oldu.

Beyaz yaka dünyası bu kavramı tartışıyor: Sessiz istifa

Batı’dan yükselen ‘Quiet quitting’ (sessiz istifa) trendi, kurumsal dünyada işinden bezen çalışanların ruh halini yansıtıyor.