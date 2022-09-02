Dokunulmazlığı kaldırılan HDP’li Semra Güzel gözaltına alındı

Yasama dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel gözaltına alındı.

Fotoğraf: HDP

Güzel’in, Adıyaman’da 2017’de düzenlenen operasyonda öldürülen PKK’lı Volkan Bora’yla çektirdiği fotoğrafları bazı medya organlarında yayımlanmıştı. Bunun üzerine, 24 Haziran 2018’de milletvekili seçilen Güzel’i yargılamak için iki fezleke hazırlanıp Meclis’e gönderilmişti.

HDP’li vekilin hakkındaki Ankara başsavcılığınca açılan iki ayrı soruşturma doğrultusunda, 1 Mart’ta TBMM Genel Kurulu’nda dokunulmazlığı kaldırılmıştı.

İçişleri bakanı, Twitter üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenerek şunları öne sürdü: “Sevgili Kılıçdaroğlu, sana üzücü bir haberimiz var: HDPKK’lı Semra Güzel enselendi. Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli Göçmen Kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne’ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti’nin başarılı operasyonu ile yakalandı.”

İçişleri’nin açıklamasında da şunlar dendi: “Güzel ile birlikte göçmen kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, konut dokunulmazlığı ihlallerinden suç kaydı bulunan A.G. ve terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan kaydı bulunan F.D. simli şahıslar da gözaltına alındı.”