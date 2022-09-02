Gaziantep’te valiliğin ‘yeni ana hizmet binası’na 210 milyon lira

BİLAL ÇELİK

İçişleri Bakanlığı, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesindeki Budak Mahallesi’nde inşa edeceği ‘Gaziantep Valiliği Ana Hizmet Binası’nın yapımı için 210 milyon liraya anlaştı.

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İçişleri Bakanlığı, Gaziantep Valiliği’nin yeni ana hizmet binası için ihaleye çıktı. Yaklaşık maliyeti 217 milyon olarak öngörülen ihale ‘açık’ usülle düzenlendi.

En yüksek 258,5 milyon lira teklif verilen ihaleyi Salihoğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 210 milyon lira teklifle aldı.

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, binanın yaklaşık bir buçuk yılda bitmesi için şirketle 29 Ağustos’ta sözleşme imzaladı.

Başlama tarihiyse sözleşme imzalandıktan 10 gün sonra başlayacak.