Dokuz ay önceki 500 liralık fatura, doğalgazda 1325, elektrikte 1045 liraya çıktı

Aralık 2021’de doğalgaza ödenen 500 liralık faturanın bedeli zamlarla 1325 liraya çıktı.

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Doğalgaz fiyatlarına bu sene 1 Ocak’ta yüzde 25, 1 Nisan’da yüzde 35, 1 Haziran’da yüzde 30 ve dün yüzde 20 olmak üzere dört kez zam yapıldı. Yani toplam zam oranı yüzde 165. Aralık 2021’de doğalgaz faturasına 500 lira ödeyen bir hanenin masrafı zamlarla 1325 liraya çıktı.

Elektrikte de durum benzer. 2022’nin ilk sabahında elektriğe kademeli olarak yüzde 50 ila yüzde 125 arasında değişen zam gelmişti. Ama tepkiler sonrası faturalar düzenlenmişti. Daha sonra 1 Haziran’da yüzde 15 ve dün yüzde 20 olmak üzere iki zam daha yapıldı. Elektrik Mühendisleri Odası’na (EMO) göre ilk kademe sınırında olan konutlar için elektriğe 2022 başından bu yana zam yüzde 109’a ulaştı. Yani elektriğe aylık 500 lira ödeyen bir ailenin faturası artık 1045 lira oldu.

EMO: Dışa bağımlı enerji politikalarının sonucu

EMO, zamları ‘dışa bağımlı enerji politikalarının sonucu’ olarak değerlendirirken, ülke ekonomisinin büyük bir açmaza sokulduğunu belirtti: “Enerjiye yapılan zamlar iğneden ipliğe yeni zamların da tetikleyicisi olacaktır. İnsanların günlük ihtiyaçlarını karşılamalarını doğrudan etkileyen bu zamlar, günümüzde temel insan hakları kapsamında sayılan enerji kullanım hakkını da büyük ölçüde kısıtlayacaktır.”

Milyonlar faturalarını ödeyemiyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, geçen yıl 3,5 milyon elektrik ve 1 milyon doğalgaz abonesinin faturasını ödemediğini bildirmişti. Zamlarla birlikte ‘ödeyemeyenlerin’ sayısının artacağı öngörülüyor. Tepkiler ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları sonrası hükümet konuyla ilgili çalışma başlattığını duyurdu.