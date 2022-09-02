Korkmaz Karaca: Savcılık, Serkan Taranoğlu’nu çağırsın

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu’ndan istifa eden Korkmaz Karaca, savcılığın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın görevden aldığı iddia edilen danışmanı Serkan Taranoğlu’nu ifadeye çağırması gerektiğini söyledi.

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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kardeşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sermaye artırımı için 12 milyon TL rüşvet istediğini iddia etmişti. Mine Tozlu Sineren’in ödemeyi reddettiğini belirten Peker, daha sonra Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu’nun Sineren’e ulaşarak söz konusu danışmanlık şirketinde bir araya geldiklerini belirtmişti. Sineren de iddiaları doğrulamıştı.

Peker’in aynı ‘rüşvet ağı’ iddialarında adı geçen Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca, iki gün önce yayınladığı açıklamada ‘sağlık sorunları’ gerekçesiyle istifa ettiğini duyurmuştu. Karaca, istifasına gerekçe olarak ‘trol lincinin sağlığını tekrar tehdit eder hale gelmesini’ gösterdi.

İstifa sonrası Sineren, Cumhurbaşkanı danışmanı Serkan Taranoğlu’nun “Mineciğim para vermezsen senin işin hiçbir şekilde olmaz. Hatta Korkmaz Karaca’ya gidersen o senden daha çok para ister” dediğini söylemişti.

Dünse Bloomberg muhabiri Fırat Kozok, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yolsuzluk iddialarının odağındaki başka bir isim olan danışmanı Serkan Taranoğlu’nu görevden aldığını belirtmişti.

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan’a konuşan Karaca, Sineren’in bu ifadesiyle ilgili şunları söyledi: ”Ben ne diyeyim? Peki, o zaman istemişsem, ‘Şu kişiden şunu istemiş’ desin. Açın Serkan Taranoğlu’na sorun”

Karaca, “Siz savcılığa gider bildiklerinizi anlatır mısınız?” sorusuna “Benim bu konularla ilgili bildiğim bir şey yok ki. Bakın, bunlar boş laflar… Serkan Taranoğlu’na soracaksınız. Adam benimle ilgili bunu dediyse ben ona ne diyeyim…” yanıtını verdi.

İddiaların ‘normal’ olmadığını belirten Karaca, savcılığa çağrı yaptı: ”Ben de diyorum ki savcılık çağırsın Serkan Taranoğlu’nu… Ve bununla ilgili Serkan Taranoğlu ne biliyorsa savcılığa söylesin. Öyle değil mi?”