Erdoğan’ın ‘saray yolu’na 50 milyon lira daha harcanacak

Muğla Marmaris Okluk Koyu’ndaki Cumhurbaşkanlığı’nın ‘yazlık sarayı’ için 50 milyon liralık yeni bir harcamanın kapısı açıldı. Binlerce ağaç kesilerek yapılan yolda heyelan nedeniyle ortaya çıkan sorunu gidermek ve yeni sorunlar yaşanmasını önlemek amacıyla inşaata başlandı.

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Sarayın inşaat çalışmaları sürerken, 2018’de yapımına başlanan ve 40-50 bin arasında sığla ve çam ağacının kesildiği iddia edilen Okluk yolu aradan geçen beş yılda heyelanlar nedeniyle bozuldu.

Birgün’den Nurcan Gökdemir’in haberine göre 2 Haziran’da Muğla-Marmaris yol ayrımıyla Okluk Koyu il yolunda inşaat öncesi zemin sondajı ve geoteknik proje hazırlamak için ihale düzenlendi. ‘Pazarlık’ usulü ihale, 708 bin 970 TL’ye Akademi Etüt Proje Mühendislik Müşavirlik Limited Şirketi’ne verildi. 17 Haziran’da şirketle Karayolları 2’nci Bölge Müdürlüğü arasında sözleşme imzalandı.

9 Haziran’da da heyelan ıslahı ve heyelan önleme amaçlı yapım işi için yine ‘pazarlık’ yöntemiyle ihale düzenlendi. Altı şirketin katıldığı ihalede, 54 milyon 996 bin liralık iş için 48 milyon 204 bin TL’lik en düşük teklifi veren TEYDA İnşaat Taahhüt Elektromekanik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nde kaldı. Şirket bu ay içinde başladığı inşaatı gelecek yıl şubata kadar tamamlayacak. Zemin sondajı ve geoteknik proje hazırlama işinin de heyelan ıslahı ve önleme işinin de dokümanları Kamu İhale Kurumu tarafından açıklanmadı. Okluk yolunu 2019’da Sarıosmanoğlu İnşaat yaklaşık 50 milyon liraya yapmıştı.