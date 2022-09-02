‘Yeni model’de hedeflenenin tersi oldu: Dış ticaret açığı yüzde 161 arttı

Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre ağustosta dış ticaret açığı geçen senenin aynı ayına göre yüzde 161,8 artarak 11,28 milyar dolar oldu.

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Türkiye’de aralıktan beri resmen uygulanan ‘yeni ekonomi modeli’nde cari dengenin sağlanmasıyla enflasyonun düşeceğine inanılıyordu. Modelde değersizleşen TL’nin ihracatı destekleyeceği, düşük faiz ortamının da yatırımları yukarı taşıyarak istihdamı artıracağı savunuluyordu.

Ama ağustos verilerine bakıldığında dış ticaret açığının uçtuğu ve ithalatın ihracata göre çok daha fazla arttığı görülüyor.

Ticaret Bakanlığı’nın ağustosa ilişkin dış ticaret verileri şöyle:

*İhracat yüzde 13,15 artışla 21,3 milyar dolar

*İthalat yüzde 40,8 artışla 32,6 milyar dolar

*Dış ticaret açığı yüzde 161,8 artışla 11,28 milyar dolar

İthalatın yüzde 27’si enerji kaynaklı

Dış ticaret açığının ocak-ağustostaki artışı da yüzde 146,4’le 73,5 milyar dolar oldu. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ağustostaki 32,6 milyar dolarlık ithalatın yüzde 27’sinin enerji kaynaklı olduğunu söyledi.

Bu arada ihracat ocak-ağustosta yüzde 18,3 artışla 165,67 milyar dolar olurken, ithalat da aynı dönemde yüzde 40,7 artışla 239,13 milyar dolar oldu.

Temmuzda da artmıştı

İhracat temmuzda yüzde 13,4 artarak 18 milyar 551 milyon dolar, ithalat yüzde 41,4 artarak 29 milyar 240 milyon dolar olmuştu.