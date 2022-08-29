‘Yeni model’de söylenenin tersi oldu: Dış ticaret açığı 2,5 katına çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı dış ticaret verilerine göre temmuzda, dış ticaret açığı geçen senenin aynı ayına göre yüzde 147 artarak 4 milyar 329 milyon dolardan 10 milyar 690 milyon dolara yükseldi.

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Türkiye’de aralıktan beri resmen uygulanan ‘yeni ekonomi modeli’nde cari dengenin sağlanmasıyla enflasyonun düşeceğine inanılıyordu. Modelde değersizleşen TL’nin ihracatı destekleyeceği, düşük faiz ortamının da yatırımları yukarı taşıyarak istihdamı artıracağı savunuluyordu. Ama temmuz verilerine bakıldığında dış ticaret açığının uçtuğu ve ithalatın ihracata göre çok daha fazla arttığı görülüyor.

Verilere göre ihracatın ithalatı karşılama oranı da Temmuz 2021’de yüzde 79,1’ken Temmuz 2022’de yüzde 63,4’e geriledi.

Altı aylık dönemde yüzde 143,7 arttı

Ocak-temmuz döneminde dış ticaret açığı yüzde 143,7 artarak 25 milyar 510 milyon dolardan 62 milyar 177 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Temmuz 2021 döneminde yüzde 82,6’yken 2022’nin aynı döneminde yüzde 69,9’a geriledi.

İhracat yüzde 13,4, ithalat yüzde 41,4 arttı

İhracat temmuz, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 artarak 18 milyar 551 milyon dolar, ithalat yüzde 41,4 artarak 29 milyar 240 milyon dolar oldu. İhracat bu yıl ocak-temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,1 artarak 144 milyar 331 milyon dolar, ithalat yüzde 40,7 artarak 206 milyar 508 milyon dolar oldu.