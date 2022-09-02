PTT’de veri ihlali: 38 bin kişinin kimlik verileri ele geçirildi

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun (KVKK) aktardığına göre Posta ve Telgraf Teşkilatı’nda (PTT) kayıtlı 38 bin kişinin verileri yetkisiz kişilerce ele geçirildi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

PTT’nin KVKK’ya bildirdiği ihlal özetle şöyle:

* Zararlı yazılımlar vasıtasıyla üyelerin bilgilerinin bulunduğu sisteme yetkisiz erişildi.

* Yetkisiz kişiler tarafından, annenin evlenmeden önceki soyadı, cilt seri no gibi PTT çalışanlarının kişisel verilerinin, 3,2 gb veri tabanı yedeğinin ve sitenin tüm dosyalarının ele geçirildi.

* Kişisel veriler 29-30 Ağustos arasında ihlal edildi ve 30 Ağustos’ta tespit edildi.

* İhlalden etkilenen kişisel veriler kimlik ve üyelik işlemlerine ait bilgilerden oluşuyor.

* İhlalden yaklaşık 38 bin kayıt etkilendi.

* Çalışmalar devam ediyor.