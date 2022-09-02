Hablemitoğlu suikasti zanlısı Levent Göktaş yakalandı

Türkiye’nin talebi üzerine Interpol’ce hakkında kırmızı bülten çıkarılan Necip Hablemitoğlu suikasti zanlısı firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan’da yakalandı.

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Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun katil zanlısı Gökhan Nuri Bozkır, 27 Ocak’ta Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Türkiye’ye getirilmiş, emekli albay Levent Göktaş’ın ismini vermişti. Hakkında yakalama kararı bulunan emekli albay Göktaş, Hablemitoğlu suikastının planlayıcısı olmakla suçlanıyor.

Hablemitoğlu suikastına ilişkin haziran başında dokuz kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş ancak Göktaş adresinde bulunamamıştı. Daha sonra Levent Göktaş hakkında Türkiye’nin talebi üzerine Interpol’ce kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Gözaltı kararları sonrası sosyal medyada ‘Levent Göktaş’ ismiyle açılan hesap, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’i de karşısına alarak Saray’daki bazı isimleri ‘ifşa edeceğini’ söylemişti. Bu paylaşımlardan iki gün sonra Göktaş’ın avukatı Hüseyin Ersöz bir açıklama yayınlayarak, ‘müvekkiliyle bu süreçte bir iletişim kuramadığını ama hesabın sahte olduğunu’ söylemişti.

Bugün İçişleri Bakanlığı’nca yapılan açıklamada Göktaş’ın Bulgaristan’ın Bulgaristan’ın Svilengrad şehrinde yakalandığı bildirildi.

Adalet Bakanlığı ve EGM İnterpol Daire Başkanlığı, Göktaş’ın Türkiye’ye iade edilmesine yönelik işlemlere başladı.