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Yaramazlara biraz batar!

Kürt gazetecilerin ‘Sessiz kaldınız’ eleştirilerine ‘batı’dan yanıt


Haber bülteni sitesi Kapsül’ün yayınladığı ‘Coğrafya Haberdir’ başlıklı belgeselde Kürt gazeteciler, baskılara karşı batıda çalışan meslektaşlarının veya meslek örgütlerinin yeterli tepkiyi göstermediğini söyledi. Batıdakiler eleştirilerin bazıları haklı bulunurken, bazıları reddetti.

Fotoğraf: Kapsül (Gökhan Durmuş-Faruk Bildirici-Sedef Kabaş)

Diyarbakır savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Jinnews Müdürü Safiye Alagaş, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği Eşbaşkanı Serdar Altan, Mezopotamya Ajansı editörleri Aziz Oruç ve Ömer Çelik, Xwebun Yazı İşleri Müdürü Mehmet Ali Ertaş, Zeynel Abidin Bulut, Mazlum Doğan Güler, İbrahim Koyuncu, Neşe Toprak, Elif Üngür, Abdurrahman Öncü, Suat Doğuhan, Remziye Temel, Ramazan Geciken, Lezgin Akdeniz ve Mehmet Şahin sekiz gün gözaltında tutulduktan sonra 16 Haziran’da tutuklanmıştı. Gazetecilere ‘örgüt üyeliği’ suçlaması yöneltiliyor.


Diğer yandan bundan birkaç ay önce TELE1’de katıldığı bir programdaki sözleri nedeniyle hedef gösterilerek ‘cumhurbaşkanına hakaret‘ suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş, hapis kaldığı 49 günün ardından 28 ay hapis cezası verilerek tahliye edilmişti.

Kabaş’a o dönem sosyal medyadan büyük destek çıkılmış, muhalefet liderleri de Kabaş’a yönelik muameleyi eleştirmişti. Ama Kürt gazetecilerle benzer bir dayanışma gösterilmediğne dair eleştiriler yükselmişti.

Kapsül’ün belgeselinde konuşan bazı gazeteciler, tutuklanma ve diğer baskılara karşı batıda mesleklerini icra eden gazetecileri veya meslek örgütlerini sessiz kalmak veya yetersiz tepki göstermekle eleştirdi. 

Kapsül, bu eleştirilerin ardından batıdaki gazeteci ve meslek örgütleri temsilcileriyle belgeselin ikinci bölümünü çekti.

Bu belgeselde konuşan Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş, medya ombudsmanı Faruk Bildirici ve gazeteci Sedef Kabaş eleştirilere yanıt verdi.

Konuşan isimler bazı eleştirilere karşı çıkarken, bazılarını haklı buldu.

Belgeselin ikinci bölümü şöyle:

Diyarbakır’da tutuklanan 16 gazetecinin tutukluluğuna devam kararı

Tutuklu meslektaşlarına destek için Ankara’da toplanan gazetecilere gözaltı

Basın meslek örgütleri, bir aydır tutuklu olan 16 gazeteci için buluştu

İstanbul-Diyarbakır gazetecilik hattı: Polis ablukası, dayanışma ve otobüste 43 saat

Diyarbakır’da sekiz gündür gözaltında tutulan 16 gazeteci tutuklandı

Gazeteciler Diyarbakır Adliyesi’nde: 16 gazeteci ve bir yurttaşa tutuklama talebi

Gazeteci Sedef Kabaş için 28 ay hapis cezası ve tahliye kararı

Gazeteci Sedef Kabaş’tan 8 Mart mektubu: Bu düzene sizce ne denmeli?

Tutuklu gazeteci Sedef Kabaş’a 12 yıl 10 aya kadar hapis talebi

‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Sedef Kabaş ve Fırat Sakar’a 250 bin TL’lik dava

Sedef Kabaş için AYM’ye başvuru

AKP’den Sedef Kabaş çıkışı: CHP nefret söylemiyle kendini ayrıştıramadı

Gazeteci Kabaş’ın tutukluluğuna itiraz reddedildi

Kabaş’ın tutukluluğuna itiraz: Bakan Gül yargıyı etkiledi

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