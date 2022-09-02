Mahkeme, Şenol’u tehdit eden aşı karşıtının sahte ilaç pazarlamasına da dokunmuyor

MESUDE ERŞAN

@mesudersan

Sağlık Bakanlığı’nın, enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol’u alenen hedef gösteren ve tehdit eden Mustafa Yücel’in ruhsatsız ilaçlar sattığı ve paylaşımları olduğu internet sayfalarına erişimin engellenmesi talebiyle sulh ceza hakimliğine iki başvurusu reddedildi.

Tutuksuz yargılanan Yücel, geçtiğimiz günlerde ayak bileğindeki elektronik kelepçesini kırmış, emniyet güçleri de Şenol’a yenisi takılana kadar ‘tedbirleri sıkılaştırmasını’ söylemişti.

Fotoğraf: Twitter

Türk Tabipleri Birliği (TTB), sosyal medyada kendini jinekoloji uzmanı olarak tanıtan ve kanser ‘ilaçları’ satan Mustafa Yücel hakkında 4 Ağustos 2022’de Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı İlaç Denetim Dairesi’ne ve Türk Eczacıları Birliği’ne birer yazı yazmıştı.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne ilettiği yazıda, Yücel’in sosyal medya paylaşımlarında yer alan ve kendisinin ürettiğini iddia ettiği karışımları ‘ilaç’ olarak önerdiği ve buradan gelir elde ettiği belirtildi. TTB’nin kayıtlarında jinekoloji uzmanı Yücel’in üyeliğine rastlanmadığı bilgisi verildi. 1219 sayılı Kanun’un 25’inci maddesi hatırlatıldı ve eylemin Türk Ceza Kanunu’nun ‘kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi’ suçunu düzenleyen 262’inci maddesine aykırılık oluşturduğu vurgulanarak gerekli girişimlerin yürütülmesi istendi.

Sahte ilaçla hayatı riske sokuyor

İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na iletilen yazıdaysa TTB, Yücel’in ‘kanser tedavisi’ olduğunu iddia ettiği karışımları sosyal medya mecralarından ‘ilaç’ olarak hastalara önermesinin, 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu’nun 18’inci maddesini, 1262 sayılı Kanun’un 18 ve 19’uncu maddelerini ihlal ettiğini belirtti. Türk Eczacıları Birliği’ne gönderdiği yazıdaysa Yücel’in 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 24’üncü maddesini ihlal ettiğini hatırlattı.

TTB bir gün sonra 5 Ağustos 2022’de de Yücel hakkında Eskişehir başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu metninde, Yücel’in diploması olmadığı halde tabip unvanı kullanması, ruhsatsız olarak müstahzar imal etmesi, bu yolla kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokması nedeniyle hakkında kamu davası açılması ve cezalandırılması istendi.

SABİM’e de şikayetler gelmiş

TTB’ye yanıt Sağlık Bakanlığı Sağlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı Sevil Serin imzalı yazıyla geldi. Yazıda TTB’nin ilgili şikayetlerinin benzerinin daha önce Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi’ne (SABİM) gittiği belirtildi. Yazıda yer alan bilgiye göre 3 Şubat’da hem bakanlığın hukuk işleri müdürlüğü hem de Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na söz konusu şikayetler bildirildi.

Bunun üzerine hukuk işleri, Yücel’in ‘ilaç’ sattığı internet sayfalarının erişiminin engellenmesi için Ankara Birinci Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurdu ancak erişimin engellenmesi talebi reddedildi.

Bakanlık ret kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren Ankara İkinci Sulh Ceza Hakimliği de başvuruyu reddetti.

Bakanlıktan başsavcılığa suç duyurusu

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun incelemesiyle hazırlanan rapora dayanan hukuk hizmetleri müdürlüğü ayrıca Yücel hakkında ceza davası açılması için başsavcılığa suç duyurusunda da bulundu.

TTB’ye gelen yanıtta ayrıca şu bilgiler yer aldı:

“Mustafa Yücel’e ait sosyal medya hesaplarıyla internet sitelerine erişimin engellenmesi için Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu Başkanlığıyla irtibata geçileceği, Kenya ve Etiyopya gibi ilkelerde de faaliyet göstermesinden hareketle anılan ülkelerin sağlık otoritelerine Yücel’in doktor olmadığına dair bilginin iletilmesi konusunda girişimlerde bulunulması için ilgili birimlere talimat verilmesi gerektiği ifade edildi. Tıp diploması olmamasına rağmen kendisini tabip olarak tanıtan ve sosyal medya hesapları aracılığıyla ruhsatsız ürünlerini sağlık beyanıyla satan Yücel ile ilgili idari ve adli süreç bakanlığımız ilgili birimlerince takip edilmektedir.”

CHP’li İlgezdi soru önergesi verdi

Öte yandan CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, tutuksuz yargılanan Yücel hakkında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.