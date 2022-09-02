Gıda fiyatları dünyada beş aydır düşerken Türkiye’de katlanıyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) açıkladığı verilere göre küresel gıda fiyatları endeksi geçen aya oranla 2,7 puan azalarak 138’e geriledi. Türkiye’deyse TÜİK verilerine göre sürekli yükselişte. Öyle ki gıda enflasyonu marttan temmuza kadar 24 puandan fazla arttı.

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Dünya gıda fiyatları, Ukrayna limanlarından tahıl ihracatının yeniden başlamasının arz beklentilerini iyileştirmesiyle ağustosta art arda beşinci ayda düşüş kaydederek, bu yıl gördüğü tarihi zirveden gerilemesini sürdürdü.

FAO tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi temmuzda revize 140,7 seviyesinden ağustosta 138’e düştü.

Temmuz gıda fiyatları endeksi daha önce 140,9 olarak açıklanmıştı.

Türkiye’deyse fiyatı en hızlı artan tüketim şemalarından gıdada durum farklı. İktidar aksini söylese de Türkiye’de gıdanın fiyatı sürekli artıyor. Güvenirliği tartışılan TÜİK’in verilerinde bile bu oranlara yansıyor.

Dünyada gıda fiyatları artarken TÜİK, son beş aydaki gıda enflasyonunu şöyle açıklamıştı:

Mart: Yüzde 70,33

Nisan: Yüzde 89,10

Mayıs: 91,63

Haziran: Yüzde 93,93

Temmuz: Yüzde 94,65