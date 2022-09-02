Demirtaş’tan Ali Rıza Arslan ve Betül öğretmen paylaşımı: Mutlaka kazanacağız

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, oğlunun kemikleri yedi yıl sonra bir torbada teslim edilen Ali Rıza Arslan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun hedef gösterdiği biyoloji öğretmeni Betül Koca’ya destek vererek ‘nasıl bir seçim yapılması gerektiğini’ anlattı.

Görsel: Twitter

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 2 Aralık 2015’te ilan edilen sokağa çıkma yasağı sürecindeki çatışmalarda yaşamını yitiren Hakan Arslan’ın kemikleri yedi yıl aradan sonra 29 Ağustos’ta babası Ali Rıza Arslan’a bir torba içerisinde teslim edilmişti.

Demirtaş da bu görüntüyü Twitter hesabından paylaşarak, şu tepkiyi gösterdi: “Toplum kutuplaşacaksa, demokrasiye ve insani evrensel değerlere inananlar ile faşistler ve hırsızlar halinde iki kutba ayrılmalı. Ali Rıza Amca’ya bunu yaşatanlar ve buna ‘Oh olsun’ diyenler ile bu acıyı yüreklerinde hissedenler arasında bir seçim olmalı.”

Toplum kutuplaşacaksa, demokrasiye ve insani evrensel değerlere inananlar ile faşistler ve hırsızlar halinde iki kutba ayrılmalı.



Ali Rıza Amca'ya bunu yaşatanlar ve buna "oh olsun" diyenler ile bu acıyı yüreklerinde hissedenler arasında bir seçim olmalı. pic.twitter.com/xdilFdURne — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) September 2, 2022

Demirtaş, ikinci paylaşımındaysa Soylu’nun hedef gösterdiği öğretmenin fotoğrafını paylaşarak şunları söyledi: “Bir seçim yapılacaksa, siyasi tercihi nedeniyle bir öğretmeni hedef gösterecek kadar alçalan soysuzlar ile ayrım yapmadan herkesi kucaklayan, eşitlik ve kardeşliğe yürekten inananlar arasında olmalı bu. Herkes bu büyük değişime hazırlansın. Başka yolu yok, mutlaka kazanacağız.”

Bir seçim yapılacaksa, siyasi tercihi nedeniyle bir öğretmeni hedef gösterecek kadar alçalan soysuzlar ile ayrım yapmadan herkesi kucaklayan, eşitlik ve kardeşliğe yürekten inananlar arasında olmalı bu.



Herkes bu büyük değişime hazırlansın. Başka yolu yok, mutlaka kazanacağız. pic.twitter.com/Z8xHycvTeS — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) September 2, 2022

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, özlük haklarının iyileştirilmesini talep etmek için Ankara’da toplanmıştı. Gruba polis müdahale etmiş, aralarında avukat ve öğretmenlerin olduğu en az dokuz kişi gözaltına alınmıştı.

Ankara Güvenlik Şubesinden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Mukadder Kardiyen, Betül Koca’nın üzerine yürümüş ve talimatla gözaltına aldırmıştı. Koca, gözaltı sırasında tartaklanmıştı.

Kılıçdaroğlu, öğretmenin sürüklenerek gözaltına alındığı videoyu paylaşarak şunları demişti: “Öğretmenlere gaz mı sıktınız, öyle mi? Öğretmenlere şiddet uyguladınız, öyle mi? Öğretmenlere… ‘Al bunu diyen’ o kişi, beni beklesin. Öğretmene yapılan bu efeliği affetmeyeceğiz!”

Soylu ise Kılıçdaroğlu’nun tweet’ini alıntılayarak Betül Koca’yı hedef göstemişti: “Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olmak için ergenleşmeni anlıyorum. Seni ‘troll’ yapmalarını da anlıyorum. Anlamadığım; 1-FETÖ’nün ayak izinden yürümen, 2-HDPKK’ya sevgin, 3-CHP’yi her türlü suç örgütüne alet etmen, 4-Kutuplaştırma ve kaos için her türlü tahrike oynaman…