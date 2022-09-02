Çakarlı araçları azaltamayan İçişleri’nin yeni planı ‘genelge yollamak’

İçişleri Bakanlığı, geçen yılki yönetmenlik değişikliği ve uyarılara rağmen önüne geçemediği ‘çakarlı araç’ kullanımı için 81 ilin valiliğine genelge gönderdi.

Genelgeyle valiliklerden çakarlı araç ve geçiş üstünlüğü hakkının kullanımının önüne geçmeye yönelik denetimlerin yıl sonuna kadar sürekli ve yoğun şekilde yapılması istendi.

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İçişleri Bakanlığı, Şubat 2021’de Resmi Gazete’de yayımladığı ‘Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar Hakkında Yönetmeliği’nde, geçiş üstünlüğüne sahip araçlar, uyulacak kurallarla ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin kullanımına ilişkin detayları belirlemiş, ‘geçiş üstünlüğü’nün, halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak, ışıklı ve sesli uyarı işaretlerini bir arada vermek şartıyla kullanılacağı belirtilmişti.

Geçiş üstünlüğü olmamasına rağmen ışıklı veya sesli uyarı işaretlerini araçlarda bulunduran ve kullananlar hakkında yasal işlem yapılacağı kaydedilmişti.

1 Kasım 2019’da da başlatılan uygulamayla meslek kuruluşları, üniversiteler ve kamudaki üst yönetici, genel müdür, daire başkanı veya başka unvanlarla görev yapan kamu görevlilerinin kullanımındaki araçlarda ‘çakarlı araç‘ kullanımı yasaklanmıştı.

Yeni çare ‘genelge yollamak’

Söz konusu yönetmeliğe rağmen çakarlı araç kullanımı yine artmış, yuttaşların tepkisine neden olmuştu.

Bugünse İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine gönderdiği genelgeyle çakarlı araç denetimlerinin artırılmasını istedi. Bakanlık valiliklerden çakarlı araç ve geçiş üstünlüğü hakkının kullanımının önüne geçmeye yönelik denetimlerin yıl sonuna kadar sürekli ve yoğun bir şekilde yapılmasını istedi.