‘Perili Köşk’ icradan satıldı: Sahipleri itiraz edecek

Kadıköy’de bulunan, ‘Perili Köşk’ adıyla da bilinen Tarihi Ragıp Paşa Köşkü’nü Türkiye İş Bankası 449 milyon 363 bin 500 liraya satın aldı. Köşkün sahipleri satışa itiraz edecek.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre ‘Küçük Dolmabahçe’, ‘Saray Yavrusu’ ve ‘Perili Köşk’ gibi adlarla anılan Ragıp Paşa Köşkü 449 milyon 363 bin 491 lira 71 kuruş bedelle bugün ihaleye çıkarıldı.

Anadolu 1 No’lu Mezat Salonu’nda gerçekleştirilen açık artırmada köşk, 449 milyon 363 bin 500 liralık teklif veren İş Bankası’na satıldı.

Ragıp Paşa Köşkü’nün sahiplerinin pazartesi günü satışa itiraz edileceği öğrenildi.

Mahkeme kararı

Mülk sahibi hakkında başlatılan icra takibi nedeniyle İstanbul Anadolu 25. İcra Hukuk Mahkemesi’nin satışına karar verdiği köşkün, icra müdürlüklerince yürütülen kıymet takdir çalışmaları kapsamında, tarihi binası, köşkün sit alanı olan arazisi, müştemilatı, bahçesinde yer alan ağaç ve bitki türleri ayrı ayrı değerlendirilmişti. Bu doğrultuda, 449 milyon 363 bin 491 lira 71 kuruş muhammen bedel belirlenmişti.