Altın Portakal’ın jürisi açıklandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 1-8 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Yarışması’nın jürisi belli oldu.

Ahmet Mümtaz Taylan – Nurgül Yeşilçay – Harun Tekin

Jüri başkanlığını yönetmen, yapımcı, senarist Yeşim Ustaoğlu’nun üstlendiği yarışmanın diğer jüri üyeleri oyuncu, yönetmen Ahmet Mümtaz Taylan, yönetmen, senarist Azra Deniz Okyay, müzisyen Harun Tekin, şair Haydar Ergülen, oyuncu Nurgül Yeşilçay ve görüntü yönetmeni Uğur İçbak’tan oluştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in başkanlığını yaptığı festivalin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum direktörlüğünü ise Armağan Lale ve Pınar Evrenosoğlu yürütüyor.