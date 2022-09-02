G7 ülkeleri Rus petrolüne tavan fiyat getiriyor

Almanya, ABD, Britanya, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya’dan oluşan G7 ülkelerinin maliye bakanları bugün yayımladıkları ortak bildiride, Rusya’dan ithal edilecek ham petrol ve petrol ürünlerinde tavan fiyat uygulamasını hayata geçirme konusunda anlaştıklarını teyit etti.

Fotoğraf: AA

Batılı ülkelerin liderleri haziranda Rus petrol arzını kesmeden Moskova’nın savaşta kullanabileceği geliri kısıtlama amacıyla rafinerilerin ve ticari alıcıların Rus ham petrolü ithal ederken ödeyebilecekleri fiyatta tavan uygulama konusunda anlaşmıştı.

Bakanlar, ilk safhada belirlenecek tavan fiyatın sonrasında gerekirse revize edileceğini belirtti.

Bildiride “Uygulamayı, Birleşmiş Milletler’in altıncı yaptırım paketindeki ilgili tedbirlerle eş zamanlı olarak hayata geçirmeyi hedefliyoruz” dendi.