G7 ülkelerinden, Rusya’dan petrol ithalatını bitirme kararı

Almanya, ABD, Britanya, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya’dan oluşan G7 ülkeleri, Rusya’ya yeni yaptırım paketinde petrol ihracatını kademeli olarak bitireceklerini ya da tamamen keseceklerini duyurdu.

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Beyaz Saray, G7 liderlerinin bugün çevrimiçi olarak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin katılımıyla düzenledikleri zirve sonrası yazılı bir açıklama yayınlayarak, Rusya’ya Ukrayna işgali nedeniyle uygulanacak yeni yaptırımları duyurdu.

Liderlerin, Ukrayna’yı müzakere masasında ve sahada desteklemeye devam edeceklerini söyledikleri yazılan açıklamada, Rusya’ya bugüne kadar uygulanan yaptırımların ülkenin son 15 yılda elde ettiği kazanımları yok ettiği aktarıldı.

ABD’den Rus televizyonlarına yaptırım

Rusya’ya yönelik ABD, Avrupa Birliği (AB) ve G7 ülkelerinin bugün yeni bir yaptırım paketi üzerine anlaştığına işaret edilen açıklamada, ABD’nin Rusya devletinin tamamen ya da kısmen kontrolü altındaki üç televizyonuna yaptırım getireceği kaydedildi.

Söz konusu televizyonların ise Channel One Russia, Russia-1 ve NTV Yayın Şirketi olduğu aktarıldı.

Öte yandan ABD yönetiminin Rusya’yla ilgili kişilere ABD’lilerin muhasebe, kredi, şirket yönetimi ya da yönetim danışmanlığı vermesini de yasaklayacağı, böylece Rus elitlerin zarara uğratılacağı bildirildi.

Ayrıca ABD’nin, Rusya’dan ahşap malzemeler, endüstriyel motorlar, fanlar, havalandırma ekipmanları dozerler gibi ürünlerin ithalatına yeni kısıtlamalar getireceği, Rus askeri yetkililere de vize kısıtlaması koyacağı aktarıldı.