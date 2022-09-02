Ünsal Ban ev hapsiyle serbest

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ‘Rüşvet ağı’ iddialarının gündeme gelmesinden sonra yurt dışına kaçmaya çalışırken gözaltına alınan Ünsal Ban, ev hapsi şartı konularak serbest bırakıldı.

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Ankara başsavcılığı, Ünsal Ban hakkında boşanma aşamasındaki eşi AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’na ait kişisel verileri organize suç örgütü lideri Sedat Peker’e gönderdiği iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

Peker, eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kardeşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sermaye artırımı için 12 milyon TL rüşvet istediğini iddia etmişti.

Mine Tozlu Sineren’in ödemeyi reddettiğini belirten Peker, daha sonra Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu’nun Sineren’e ulaşarak söz konusu danışmanlık şirketinde bir araya geldiklerini belirtmişti. Sineren de iddiaları doğrularken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Taranoğlu’nu görevden almıştı.

Ünsal Ban üç gün önce gözaltına alınırken Peker ‘tüm suçun Ban’a yıkılmak istendiğini’ öne sürmüştü.

Üç şüpheli de serbest

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği’ndeki işlemleri tamamlanan Ban ve beraberindeki üç şüpheli, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Adliyeye getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüpheli Ban ‘konutu terk etmeme’, diğer şüpheliler ise farklı adli kontrol şartı hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Başsavcılık itiraz etti

Ankara başsavcılığı, Ban’ın adli kontrolle serbest bırakılmasına itiraz etti.

İtiraz dilekçesinde, yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanan Ban’ın kaçma şüphesinin devam ettiği, adli kontrol hükümlerinin bu aşamada yetersiz kalacağı kaydedildi.