CHP’li Başarır: AKP sözcüsü, Taşkesenlioğlu ailesine ‘Uzlaşın, beyefendi kızıyor’ dedi

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in, ‘rüşvet ağı’yla gündeme gelen AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve Ünsal Ban’ı yanına çağırarak “Aranızda anlaşın, bu iş kötüye gidiyor, beyefendi kızıyor“ dediğini iddia etti.

İddiaların odağındaki isim Zehra Taşkesenlioğlu (Fotoğraf: AA)

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarına göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın danışmanı Serkan Taranoğlu ve AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun da aralarında olduğu birçok isim sermaye piyasasında ‘rüşvet ağı’ kurarak iş insanlarına baskı kurdu.

İddiaya göre eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve AKP’li milletvekili kardeşi Zehra Taşkesenlioğlu, Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sorunlarının çözümü için 12 milyon TL rüşvet istedi.

Halk TV’de ‘Asıl Mesele’ programına katılan Sineren, iddiaları doğrularken, bilgileri Peker’e aktardığı belirtilen Zehra Taşkesenlioğlu’nun eşi Ünsal Prof. Dr. Ünsal Ban, deniz yoluyla yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla’nın Milas ilçesinde yakalanmıştı.

Başarır: Çelik yalanlayamaz

Muhalefet partileri iddiaları yargıya taşırken Erdoğan’ın da parti sözcüleri Çelik üzerinden bu işi çözüme kavuşturmak istediği ileri sürüldü.

Halktv TV’de ‘Sözüm var’ programına konuk olan CHP’li Başarır, şunları söyledi: “Ne acıdır ki, bu ülkenin Cumhurbaşkanı ‘Burada bir kirlilik var, bunları görevden alıyorum. Bunları yargıya teslim ediyorum’ diyemiyor. 19 Ağustos’ta, önemli bir duyum ve emin olduğum için söylüyorum. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Zehra Taşkesenlioğlu ve Ünsal Ban’ı yanına çağırıyor. ‘Anlaşın aranızda uzlaşın bu iş kötüye gidiyor, beyefendi kızıyor’ diyor. Ömer Çelik bunu yalanlayamaz, ‘Bu rakamda orta yolu bulun, beyefendi kızıyor’ diyor.”