Bloomberg muhabiri: Erdoğan, Taranoğlu’nu görevden aldı

ABD merkezli haber ajansı Bloomberg’in muhabiri Fırat Kozok’un aktardığına göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ‘rüşvet ağı’ iddialarında adı geçen danışmanı Serkan Taranoğlu’nu görevden aldı.

Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı

Haberi Bloomberg’in hesabının etiketiyle Twitter’dan duyuran Kozok, şunları yazdı: “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Serkan Taranoğlu’nu görevden aldığını partisinin bu akşamki MYK toplantısında üyelere açıkladı.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Serkan Taranoğlu’nu görevden aldığını partisinin bu akşamki MYK toplantısında üyelere açıkladı. @business — Fırat Kozok (@FiratKozok) September 1, 2022

Taranoğlu da Twitter profilindeki ‘Cumhurbaşkanı Danışmanı’ ibaresini kaldırdı.

Peker’in iddiaları

Peker’in iddialarına göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın danışmanı Serkan Taranoğlu ve AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun da aralarında olduğu birçok isim sermaye piyasasında ‘rüşvet ağı’ kurarak iş insanlarına baskı kurdu.

İddiaya göre eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve AKP’li milletvekili kardeşi Zehra Taşkesenlioğlu, Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sorunlarının çözümü için 12 milyon TL rüşvet istedi.

Halk TV’de ‘Asıl Mesele’ programına katılan Sineren, iddiaları doğrularken, bilgileri Peker’e aktardığı belirtilen Zehra Taşkesenlioğlu’nun eşi Ünsal Prof. Dr. Ünsal Ban, deniz yoluyla yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla’nın Milas ilçesinde yakalanmıştı.