Erdoğan’ın ‘terörist’ ilan ettiği Ahmet Şık’tan yanıt: İktidarınız sona erdiğinde konuşuruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “AKP bir suç örgütü olduğu için kapatılacak” diyen TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ı hedef alarak, “Bu zat zaten teröristin tekidir. Onun gücü ne AK Parti’yi kapatmaya yeter, ne bizleri bu noktada mahkum etmeye yeter. Önce o kendi paçasını nasıl kurtaracak ona baksın” dedi.

Erdoğan’a yanıt veren Ahmet Şık da, “İktidarınız sona erip memlekete hukuk geldiğinde, menfaatini değil hukukun haysiyetini önemseyen şimdiki gibi kuklaya çevirdiklerinize benzemeyen yargı mensupları kimin terörist kimin çete lideri olduğuna karar verecek” dedi.

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Ahmet Şık Medyascope kanalında olası hükümet değişikliğinde AKP’nin kapatılacağını ve üyelerinin bir kısmının yargılanacağını söylemişti: “AKP’ye MHP’ye bırakmayacağız bu muhalefeti. Ki onlar darmaduman olacaklar. Hepsi suç örgütü üyesi olmaktan yargılanacak yapıdan bahsediyoruz. Temiz olanları, suça bulaşmayanları Meclis’te kalmaya devam etsin. Ama AKP bu nedenle kapatılacak ya! AKP bir siyasi parti muamelesi görmeyecek bu dönem kapanırsa. AKP bir suç örgütü olduğu için kapatılacak. Siyasi parti kılığına girmiş bir suç örgütü diyecekler.”

Erdoğan, Şık’ın bu sözleri üzerinden onu hedef alıp onu ‘terörist ilan etti: “Bu zat zaten teröristin tekidir. Teröristin teki olmanın ötesinde nasıl olduysa milletvekili olma şansını yakaladı. Ve şu anda da kullanıyor. Bir hukuk devletinin içerisinde adeta teröristlerin yaklaşım tarzıyla bir yaklaşım içerisinde. Ahmet Şık’ın soyadı ‘şık’ ama kendisi neye benziyor bilmiyorum. Dolayısıyla onun gücü ne AK Parti’yi kapatmaya yeter, ne bizleri bu noktada mahkum etmeye yeter. Önce o kendi paçasını nasıl kurtaracak ona baksın. Çünkü bugüne kadar birçok terör örgütlerinin içerisinde yer almış bir kişi. Bununla ilgili olarak da zaten tazminat davası açılmıştır. Milletvekilliği olayı üzerinden çıktıktan sonra, yani dokunulmazlığı da kalktıktan sonra ceza davaları arkasından gelecektir.”

Şık’tan yanıt gecikmedi

Şık, kendisini hedef alan Erdoğan’ın sözlerine Twitter hesabından yanıt verdi: “İktidarınız sona erip memlekete hukuk geldiğinde, menfaatini değil hukukun haysiyetini önemseyen şimdiki gibi kuklaya çevirdiklerinize benzemeyen yargı mensupları kimin terörist kimin çete lideri olduğuna karar verecek. O zaman konuşuruz bu konuyu.”