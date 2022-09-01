AKP sözcüsüne göre Ahmet Şık’ın sözleri ‘dünyanın en faşist yaklaşımı’

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın “AKP bir suç örgütü ve kapatılacak” sözlerinin ‘dünyanın en faşist yaklaşımı’ olduğunu savundu.

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Partisinin MYK Toplantısı sonrası konuşan Çelik, “Toplantıya gelirken TFF’ye saldırı haberi vardı. Sayın Büyükekşi’yle görüştüm. Olay yeni gelişmiş. Bunun tabi emniyet tüm detaylarıyla ortaya çıkartacaktır” dedi.

Çelik’in konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

* (Yunanistan’ın Türk uçaklarına radar kilidi atması) Uçaklarımıza Girit Adasında konuşlandırılmış S-300’ler vasıtasıyla radar kilitlemesi yapılması NATO standartlarına göre düşmanca bir hareket olarak tanımlanır. Uçaklarımıza radar kilitlemesi yapılması NATO literatüründe düşmanca yaklaşımdır. Tehlikeli sonuçları olabilir.

* (Ahmet Şık’ın “AKP bir suç örgütü ve kapatılacak” sözleri) Türkiye’nin en büyük siyasi partisine “Örgüt muamelesi yapacağız” demek, dünyanın en faşist yaklaşımıdır. Başka zaman da çıkıp diyorlar ki, “Demokrasi getireceğiz, Türkiye’nin önünü açacağız.” Bir bakıyorsunuz tehditle başlıyorlar.

* (CHP’li Ali Mahir Başarır’ın Taşkesenlioğlu ailesi iddiası) Bahsettiğiniz milletvekilinin söylediği her şey yanlış çıktı. Ki bu bahsettiği bir kişiyi çağırmışız, Bolu’dan gelmiş şu olmuş falan. Bu arkadaş fazla dizi izliyor galiba. Bunun bir gerçeklikle ilişkisi yoktur. Olsa zaten söyleriz. Biz şeffaf bir partiyiz.



* (Perinçek’in sözleri) Bu baştan aşağı yanlış bir söz. Bir siyasi partinin kendisini Hz. Peygamberin tebliğiyle mukayese etmesi kadar akıl dışı olamaz. Bu haddini bilmezliktir. Herhangi birisinin siyasi alanla dini alanı bir mukayese alanı olarak yan yana getirilmesi mantık dışıdır. Böyle bir şey asla kabul edilemez.