Kılıçdaroğlu, kendisine sataşan Soylu’yu Erdoğan’a gösterdi: Al bunu ilgilen biraz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine sataşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a gösterdi: “Bu ilgi istiyor. Al bunu ilgilen biraz…”

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İçişleri bakanı, dokunulmazlığı kaldırılan HDP’li Semra Güzel’in gözaltına alındığını Kılıçdaroğlu’nu etiketeyerek şöyle duyurmuştu: “Sevgili Kılıçdaroğlu, sana üzücü bir haberimiz var: HDPKK’lı Semra Güzel enselendi. “

CHP lideri, Soylu’nun bu tweet’ini alıntılayarak Erdoğan’ı etiketledi: “Bu ilgi istiyor. Al bunu ilgilen biraz…”