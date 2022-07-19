Akşam Postası / 19 Temmuz 2022

İstanbul Sözleşmesi davası: Danıştay, iptal istemini reddetti

Danıştay 10’uncu Dairesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine ilişkin iptal istemini oy çokluğuyla reddetti.

Limak çekildi: Diyarbakır Şehir Hastanesi eylülde yeniden ihaleye çıkacak

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde şehir hastanesi inşaatı geçtiğimiz aylarda durmuştu. İhaleyi kazanan Limak Holding’in artan maliyetler nedeniyle işten çekildiği belirtilirken, yeni ihalenin eylül ayında düzenlenmesi bekleniyor.

Dolar/TL bu yılki zirvesini gördü

Yükseliş eğilimini sürdüren dolar/TL bu sabah 17,56 seviyesini test ederek, 2022 zirvesini yenilemiş oldu. TL’nin nisan başından beri değer kaybı yüzde 15, yılbaşından beri kaybıysa yüzde 25’e ulaştı.

Vaka artışı 40 katına çıksa da Koca’nın ‘kafası rahat’: Panik yok

Günlük vaka sayısının 40 katına çıktığını ama ‘panik havası’nın olmadığını söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Nerede maske takılması gerektiğini, nerede kendimizi korumamız gerektiğini artık hepimiz biliyoruz. Yeniden kapatma ve benzeri durumlar olmayacak. Aşımız var, ilacımız var, tedbirlere devam” dedi.

Haydarpaşa ve Beşiktaş’taki iskeleleri İBB’den almak istemişler

Türkiye Denizcilik İşletmeleri’nin (TDİ), 2005’te İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) devredilen Beşiktaş’taki Barbaros Hayrettin Paşa İskelesi ve Kadıköy’deki tarihi Haydarpaşa İskelesi’ni İBB’den almak için yazışmaları ortaya çıktı.

Cübbeli, kendisini ‘kaset’le tehdit eden Ustaosmanoğlu’na meydan okudu

‘Cübbeli Ahmet’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, kendisini ‘kaset’le tehdit eden İsmailağa tarikatının liderlerinden Saadeddin Ustaosmanoğlu’na “Kasetleri çıkarmayan melundur” diye seslendi.

‘Vatandaşlık’ zamlanmadan aldılar: Yabancıya konut satışı yine arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı haziran verilerine göre yabancılara konut satışı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 81,8 arttı.

İmamoğlu’nun aile mezarlığına ‘Nazi’ simgeli saldırı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Trabzon’daki aile mezarlığının duvarlarına ve kuzeninin evinin bulunduğu yola sprey boyayla gamalı haç çizildi.

Kılıçdaroğlu’nun ‘loading’ tweetini gören çalışma bakanı ‘EYT grubu’ oluşturdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamuoyunda emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) olarak bilinenlerin sorunlarını çözmek için çalışma grubu oluşturduklarını duyurdu.

Dünya Meteoroloji Örgütü: Sıcak hava dalgaları ‘doping etkisiyle’ daha sık ve yoğun olacak

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Genel Sekreteri Petteri Taals, iklim değişikliğinin dünya genelinde sıcak hava dalgalarını daha sık ve yoğun hale getireceğini bildirdi.

HDP’de MYK’nın yarısı ‘iki dönem’ kuralıyla değişti

HDP 5’inci Büyük Olağan Kongresi’nde seçilen parti meclisi, eş genel başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın başkanlığındaki ilk toplantıda Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerini belirledi.

Analiz: Yatırımcılar Bitcoin’de geri dönüş için daha çok bekleyebilir

Pandemi, Rusya-Ukrayna Savaşı ve yüksek enflasyon oranlarının etkisiyle piyasalardaki kayıplar gittikçe artıyor. En fazla oynaklıksa Bitcoin piyasasında yaşanıyor. Bitcoin’deki kayıplar 2021 kasımdan bu yana yüzde 70’i aştı.

Hamaney, Erdoğan’ı uyarmış: Suriye’ye harekat bölgeye zarar verir

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in, Suriye yönelik operasyon gündemiyle Tahran’a giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı “Askeri harekat bölgeye zarar verir ve teröristlere fayda sağlar” diye uyardığı bildirildi.

Jackie Chan’in savaşta yıkılan Suriye kasabasında film çekmesi tepki çekti: Utanç verici

Aksiyon filmlerinin ünlü ismi Jackie Chan’in, Suriye’deki iç savaşta yakılıp yıkılmış bir yerleşim birimini ‘set’ olarak kullanması tepki çekti.