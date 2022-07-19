Haydarpaşa ve Beşiktaş’taki iskeleleri İBB’den almak istemişler

Türkiye Denizcilik İşletmeleri’nin (TDİ), 2005’te İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) devredilen Beşiktaş’taki Barbaros Hayrettin Paşa İskelesi ve Kadıköy’deki tarihi Haydarpaşa İskelesi’ni İBB’den almak için yazışmaları ortaya çıktı.

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TDİ Genel Müdürlüğü, AKP’li Kadir Topbaş’ın İBB başkanı olduğu 2005’te İstanbul’daki birçok iskeleyi İBB’ye devretmişti.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre TDİ, Beşiktaş’ta 653 metrekare büyüklüğündeki Barbaros Hayrettin Paşa İskelesi’ni almak için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na 7 Mayıs 2021’de yazı yazdı.

TDİ Genel Müdürlüğü’nün faaliyet raporunda yer alan bilgiye göre, yazıda, ‘Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan iskelenin 49 yıllığına TDİ Genel Müdürlüğü’ne irtifak hakkı tesis edilip edilemeyeceği yönünde’ görüş istendi. Özelleştirme İdaresi’ninse TDİ’ye bildirdiği görüş açıklanmadı.

Rapora göre, Milli Emlak Müdürlüğü, Haydarpaşa Garı önünde 664 metrekare büyüklüğündeki Haydarpaşa İskelesi’ni kullanmak için TDİ Genel Müdürlüğü’nden izin istedi. TDİ’yse 5 Mayıs 2021’de İBB’nin kullandığı iskelenin kullanımı için Milli Emlak Müdürlüğü’ne izin verilemeyeceğini bildirdi.

Raporda, faal olarak kullanılamayan ve çay bahçesi olarak işletilen Üsküdar’daki tarihi Salacak Vapur İskelesi için de Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü’nün tahsis talebinde bulunduğu belirtildi.