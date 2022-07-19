Limak çekildi: Diyarbakır Şehir Hastanesi eylülde yeniden ihaleye çıkacak

ALTAN SANCAR

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde şehir hastanesi inşaatı geçtiğimiz aylarda durmuştu. İhaleyi kazanan Limak Holding’in artan maliyetler nedeniyle işten çekildiği belirtilirken, yeni ihalenin eylül ayında düzenlenmesi bekleniyor.

Görsel: iletisim.gov.tr

23 Ağustos 2021’de gerçekleştirilen Diyarbakır Kayapınar 1000 yataklı şehir hastanesi ihalesini iktidarın gözdelerinden Limak İnşaat kazanmıştı. Pazarlık usulü ihaleye yedi şirket katılırken, en düşük teklifi 1 milyar 93 milyon 312 bin TL’yle Limak vermişti. İhalenin ardından 2 Kasım 2021’de sözleşme imzalandı ve hastane için çalışmalar başladı.

Kayapınar ilçesine bağlı Talaytepe Mahallesi’nde 439 dönümlük arazi üzerine kurulması planlanan inşaat çalışmaları nisanda durdu. İnşaat için konteynerlerin yerleştirildiği ve hafriyat işlerine başlanan çalışma, yüzde 15’i tamamlanmadan tasfiye edildi. Limak, ‘artan emtia fiyatları’nı gerekçe göstererek işten çekilme kararı aldı. İnşaatta başlangıç aşamasında çalışan 200’e yakın işçi ise işten çıkarıldı.

Öte yandan Diyarbakır valisiyken merkeze çekilen Münir Karaloğlu, 2022’nin başlarında hastanenin ‘2023’e yetişeceğini’ söylemişti. Limak’ın çekildiği işin en geç eylülde ikmal ihalesinin düzenlenmesi bekleniyor.

Limak Holding ve sahibi Nihat Özdemir

Limak’ın çekilmesine ve feshe fırsat veren değişiklik 15 Nisan 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Yasa uyarınca gerçekleşme oranı ilk sözleşme bedelinin yüzde 15’ine kadar olan inşaatlar, yüklenicinin başvurusu üzerine feshedilip tasfiye edilebiliyor.

Öte yandan sektöre göre hem Diyarbakır Şehir Hastanesi inşa işinin hem de son dönemde ihalesi düzenlenen inşaat işlerinin tamamlanma oranlarının 2023 seçimlerinden önce yüzde 15’i aşması beklenmiyor. Şirketin 2023 seçimlerinde yaşanacakları gözleyebileceği bu nedenle de tedbirli adımlar atabileceği konuşuluyor.

Şehir hastanesi inşa işinden çekilen Limak Holding, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘beşli çete’ olarak adlandırdığı şirketler arasında yer alıyor. Şirketin sahibi Nihat Özdemir, 1950’de Diyarbakır’da doğdu. Özdemir ‘Türkiye’nin en zenginleri’ arasında 2,3 milyar dolarlık servetiyle sekizinci sırada yer alıyor. Özdemir’in Sabah-ATV grubunun satın alınması için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talebiyle iş insanlarının oluşturduğu havuza 100 milyon dolar verdiği iddia edilmişti.

Özdemir’in oğlu ve gelini ‘FETÖ’ davasında tahliyesine karar verilen ve daha sonra hakkında yakalama kararı çıkarılan eski korgeneral Metin İydil’e yardım ettikleri şüphesiyle 16 Ocak 2020’de gözaltına alındı. Daha sonra serbest bırakıldılar.