Londra yanıyor: Acil durum ilan edildi

Hava sıcaklığının rekor seviyeye ulaştığı Britanya’nın başkenti Londra’da 10 farklı noktada yangın çıkarken, şehrin itfaiye teşkilatı daha önce benzeri görülmemiş bir durumla karşı karşıya olduğunu belirterek ‘acil durum’ ilan etti.

Fotoğraf: Reuters

Londra İtfaiye Teşkilatı’nın (LFB ) açıklamasında şehrin 10 farklı noktasında aşırı sıcaklar nedeniyle çıkan yangınların kontrol altına alınması için ekiplerin müdahalesinin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, halk ‘parklarda, evlerin teras ve balkonlarında mangal yapmama’ konusunda uyarıldı.

Londra’da halihazırda şehrin güneyindeki Craydon’da, kuzeyindeki Hendon, Dagenham ve Upminster bölgelerinde geniş kırsal alanlarda çıkan yangınlara müdahalenin devam ettiği, yine şehrin kuzeyindeki Wennington ve Southgate’de ve güneyindeki Wembley’de çıkan yangınların ise konutlara sıçramaması için mücadele edildiği ifade edildi.

london burning

yeesh pic.twitter.com/DBQZZyjant — ian bremmer (@ianbremmer) July 19, 2022

‘Hava sıcaklıklarının 40 santigrat dereceye kadar yükselmesi doğal değil’

Konuya ilişkin konuşan Londra İtfaiye Teşkilatı Müdür Yardımcısı Patrick Goulbourne, kentte tüm zamanların en yüksek hava sıcaklığının kaydedildiğini vurgulayarak şehrin dört bir yanında devam eden yangınlara ilişkin ‘daha önce benzeri görülmemiş zorluklar’la karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Reading Üniversitesi Doğal Afetler Araştırmacısı Prof. Hannah Cloke, Britanya’Da hava sıcaklıklarının 40 santigrat dereceye kadar yükselmesinin doğal olmadığına işaret ederek Londra’nın altyapısının ve insanların yaşam şeklinin bu hava şartlarına uygun olmadığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Oxford Üniversitesi İklim Ekonomisi Profesörü Sam Fankhauser, şunları dedi: “Günümüzde hava sıcaklarında rekor seviyelerin görülmesi, küresel karbon emisyonlarını azaltma ve iklimimizi istikrara kavuşturma konusundaki acil ihtiyacın açık bir hatırlatıcısıdır.”

Ambulans telefon hattına saatte 400 arama geliyor

Sağlık hizmetlerinin açıklamasında da ambulans telefon hattına saatte yaklaşık 400 aramanın geldiği aktarılarak, halktan gün içerisinde sıvı tüketimine özen göstermeleri talep edildi.

Tren yollarının (Network Rail) açıklamasında, başkent Londra’daki Euston semtinden tüm seferlerin iptal edildiği bildirildi.

Londra’daki Luton Havalimanında bir pist aşırı sıcak hava nedeniyle kapatılırken, şehrin merkezindeki bazı bölgelerde tren raylarının büküldüğü, bazı seferlerin yapılamadığı kaydedildi.