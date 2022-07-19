İki şarap grubuna zam

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, Doluca ve Kavaklıdere şarap gruplarına zam geldiğini duyurdu.

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Asgari ücretin 5 bin 500 TL’ye çıkarılmasıyla beraber hemen hemen her ürüne zam yapılıyor. İçkiye gelen zamların da ardı arkası kesilmiyor.

Ocak ve marttaki zamlardan sonra mayıs ortasında bazı rakı, viski, votka ve şarap ürünlerine yüzde 12 ila yüzde 23 zam gelmişti. Temmuz başındaysa bir içki grubuna ait şaraplar ve bazı kokteyllerin fiyatları yüzde 40 oranında artmıştı.

Aybaş’ın Twitter paylaşımında yeni listeyi paylaşarak Doluca grubuna yüzde 25 zam geldiğini duyurdu. TBP başkanı ardından oran ve liste paylaşmadan Kavaklıdere şaraplarına da zam geldiğini söyledi.

Aybaş’ın paylaştığı listeler şöyle:

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Vatandaşlar içkiye sık sık getirilen zamların yaşam tarzına yönelik müdahale olduğunu sosyal medyada dile getirirken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki aylarda bu eleştiriyi destekleyen şu ifadeleri kullanmıştı: “Alkol ve sigarada vergiyi devamlı artırıyoruz, bundan dolayı çok rahatsızlar. Yani suluda artırıyoruz hem de sigarada falan artırıyoruz. Fakat hayret. Aç sefil geziyor ama rakıyı, birayı almaktan geri durmuyorlar.”