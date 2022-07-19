İmamoğlu’nun aile mezarlığına ‘Nazi’ simgeli saldırı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Trabzon’daki aile mezarlığının duvarlarına ve kuzeninin evinin bulunduğu yola sprey boyayla gamalı haç çizildi.

Fotoğraf: Diken-AA-Sözcü

Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre; İmamoğlu’nun doğduğu Trabzon Akçaabat’taki Cevizli Mahallesi’nde 17 Temmuz sabah saatlerinde köyün muhtarı, İmamoğlu’nun aile mezarlığının duvarına sprey boya ile şekiller çizildiğini gördü.

Muhtar, durumu jandarmaya bildirirken, olay yerinde yapılan incelemede İmamoğlu’nun aile mezarlığının duvarına yapılan ‘Nazi‘ sembolü ‘gamalı haç’ çiziminin, İmamoğlu’nun kuzeni Cemal İmamoğlu’nun evinin önünden geçen yol üzerine de çizildiği tespit edildi. Gamalı haçları kimin çizdiği belirlenemedi. Olayla ilgili kimse şikayetçi olmadı, sadece tutanak düzenlendi.

İmamoğlu, ilk seçimin iptal edilmesinin ardından ikinci İstanbul seçimi için yürütülen kampanya sırasında katıldığı bir etkinlikte mezarlığın görüntülendiğini şöyle anlatmıştı: “Bizim bir caminin yanında mezarlığımız vardır, bir de rahmetli büyük dedem vefat ettiğinde onu defnettiğimiz aile mezarlığı vardır. Bir bakar ki komşumuzla akrabamız, aile mezarlığında bir ışık. Bir televizyon ekibi çekim yapıyor. Ya, benim gazi dedemle röportaj yapmaya mı geldiniz Allah’ın adamları? Allah size akıl versin.”