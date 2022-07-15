Erdoğan, İmamoğlu’nun çay davetine gelmedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katıldığı İstanbul Saraçhane’deki 15 Temmuz anma programına davet edilmeyen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, çaya davet ettiği Erdoğan’ın gelmediğini söyledi.

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İstanbul Saraçhane Meydanı’ndaki 15 Temmuz anma programında konuşan Erdoğan, 2023 seçimleri için mesajlar verirken, muhalefete çatmıştı.

ANKA’nın aktardığına göre İBB başkanı, Saraçhane’deki başkanlık binasındaki makamında, çaya davet ettiği Erdoğan’ı bekledi.

Saat akşam beş sıralarında İBB’ye gelen İmamoğlu, mitingin düzenlendiği Saraçhane Parkı’nı gören makam odasının bulunduğu kattan önce İBB’nin aldığı önlemleri denetledi.

Yolların boş kalmasına ve alanların dolmamasına şaşıran İmamoğlu şunları dedi: “Anladığım kadarıyla parkın içinde insanlar var, sokağa taşmadı. ‘Millet burayı bilmez’ diyeceğim ama gelmişler, iyi. En azından vatandaşımızı ağırlamış olduk, Büyükşehir Belediyesi’nin bahçesinde. Ben, ‘Saraçhane’ deyince önümüze kadar kalabalık gelir sandım. Biz, bekleyelim söz verdiğimiz gibi. Cumhurbaşkanımızı ağırlamaktan keyif duyarız.”

Cumhurbaşkanı’nın katıldığı Saraçhane’deki 15 Temmuz anması beklenen kalabalığı sağlamadı. Yolların boş kalması, alanların dolmaması İmamoğlu’nu şaşırttı. pic.twitter.com/USb53TGjrR — İBB Haber (@ibbhabercomtr) July 15, 2022

‘Anladık ki bu kürsüler birileri için ‘cumhur ittifakı’ günü‘

Anma programının bitmesinin ardından saat akşam sekiz sıralarında makamından ayrılan İmamoğlu, basın mensuplarına şunları söyledi: “Açıkçası tabi ki bekledim. Dün söyledim. Biz, ayrıca miting sürecinde de bazı hizmetlerimiz vardı, onları takip ettik. Dört noktada mobil büfelerimizle vatandaşlarımıza hizmet verdik. Çevre temizliği ve onun gibi süreçleri özenle arkadaşlarım yönettiler. Yani kusursuz bir alan oluşsun diye. Elbette ki benim duygularım bana bunu söylüyor. Buraya miting kararını alan cumhurbaşkanının aynı şekilde geçmişte, bugün hizmet etmiş olan sayın cumhurbaşkanının bu belediyeyi ziyaret etmesini -ki belediye en fazla saldırıya uğramış noktalardan biri, şehitlerimiz var burada, gazilerimiz var burada- buraya gelmesini arzu ederdim ama kendi takdirleri böyleymiş, saygı duyuyoruz.

Açıkçası bugünkü konuşma farklı bir dille olmalıydı. Bugün Milli Birlik Günü. Ama anladık ki hâlâ bu kürsüler, 15 Temmuz da olsa birileri için ‘cumhur ittifakı’ günü. Öyle olmaz. Benim ilgilendiğim tarafı bu. Eleştiriler olacaktır, ne diyelim? Umarım bu dil düzelir.