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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan 15 Temmuz anmasında ‘altılı masa’ya çattı, seçim mesajları verdi


Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde düzenlenen anma programında 2023 seçimleri için mesajlar verirken, muhalefete çattı.

Görsel: Twitter

İstanbul Saraçhane Meydanı’ndaki 15 Temmuz anma programında konuşan Erdoğan, özetle şunları dedi:


* Bu altılı masada şehitlerimizin esamesi okunuyor mu? Onların derdi başka, onlar PKK terör örgütüyle beraber yürüyorlar.

* (CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu) 15 Temmuz gecesinde Bakırköy Belediyesi’nde kahvesini yudumladı.

* Milletimizin sıkıntılarını da, ülkemizin imkanlarını da en iyi biz biliyoruz Bay Kemal.

* Saraçhane’deki süs havuzlarının dili olsa da abdestsiz şehit olmamak için kendine uzanan elleri anlatsa.

* ‘Cumhur ittifakı’ olarak hesabı soracağız. ‘Cumhur ittifakı’nın bu seçimden zaferle çıkacağına ben inanıyorum. Önümüzdeki yıl seçimler var, çok çalışacağız, çok gayret edeceğiz.

* Yerli ve milli olmayanlardan bu ülkeye hayır gelmeyeceğini en iyi milletimiz bilir.

* Bay Kemal işi gücü güneyde sınır boylarında.

* Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasını mutlaka tamamlayacağız.

* Bay Kemal çıkmış, üniversiteli gençlerimizin KYK’yla ilgili onlara faiz yükü bindiriyormuşuz.

* Tahammül edilemeyen ‘cumhur ittifakı’ değildir, asıl tahammül edilemeyen Türk milletinin iradesine sahip çıkması, kendi hedeflerine kilitlenmiş olmasıdır.

* ‘FETÖ’cüsünden PKK’lısına kadar kamudan temizlenmiş terör örgütü mensuplarına mavi boncuk dağıtanlardan siyasetçi olmaz.

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