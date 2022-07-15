Erdoğan 15 Temmuz anmasında ‘altılı masa’ya çattı, seçim mesajları verdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde düzenlenen anma programında 2023 seçimleri için mesajlar verirken, muhalefete çattı.

Görsel: Twitter

İstanbul Saraçhane Meydanı’ndaki 15 Temmuz anma programında konuşan Erdoğan, özetle şunları dedi:

* Bu altılı masada şehitlerimizin esamesi okunuyor mu? Onların derdi başka, onlar PKK terör örgütüyle beraber yürüyorlar.

* (CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu) 15 Temmuz gecesinde Bakırköy Belediyesi’nde kahvesini yudumladı.

* Milletimizin sıkıntılarını da, ülkemizin imkanlarını da en iyi biz biliyoruz Bay Kemal.

* Saraçhane’deki süs havuzlarının dili olsa da abdestsiz şehit olmamak için kendine uzanan elleri anlatsa.

* ‘Cumhur ittifakı’ olarak hesabı soracağız. ‘Cumhur ittifakı’nın bu seçimden zaferle çıkacağına ben inanıyorum. Önümüzdeki yıl seçimler var, çok çalışacağız, çok gayret edeceğiz.

* Yerli ve milli olmayanlardan bu ülkeye hayır gelmeyeceğini en iyi milletimiz bilir.

* Bay Kemal işi gücü güneyde sınır boylarında.

* Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasını mutlaka tamamlayacağız.

* Bay Kemal çıkmış, üniversiteli gençlerimizin KYK’yla ilgili onlara faiz yükü bindiriyormuşuz.

* Tahammül edilemeyen ‘cumhur ittifakı’ değildir, asıl tahammül edilemeyen Türk milletinin iradesine sahip çıkması, kendi hedeflerine kilitlenmiş olmasıdır.

* ‘FETÖ’cüsünden PKK’lısına kadar kamudan temizlenmiş terör örgütü mensuplarına mavi boncuk dağıtanlardan siyasetçi olmaz.