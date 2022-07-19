İlk ikisi enflasyonla eriyince: Garanti BBVA’dan çalışanlarına bir yılda üçüncü zam

Garanti BBVA, daha önceki zamların yüksek enflasyonla eridiğini belirterek çalışanlarına yüzde 24 oranında zam yaptı.

Bununla birlikte 2022 içerisinde üçüncü kez zam yapan banka, çalışanlarının ücretlerini yıllık bazda yüzde 91 artırmış oldu.

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Daha önce ocak ve nisan ayında personeline toplam yüzde 53,75 oranında zam yapan Garanti BBVA, ağustosta geçerli olacak şekilde maaşları yüzde 24 artırdı.

Bir yıldaki üçüncü zammı çalışanlarına yolladığı e-postada duyuran bankanın genel müdürü Recep Baştuğ, daha önceki zamların yüksek enflasyonla eridiğini söyledi.

Baştuğ, çalışanlara şunları dedi: “Bildiğiniz üzere ocak ve nisan aylarında yaptığımız ücret artışları yıllık bazda yüzde 53,75’lik bir artışa denk gelmekteydi. Bu artışın yeterli olması beklenti ve umudumuzdu ancak süregelen enflasyonist ortam bu rakamı maalesef yetersiz kıldı. Bu nedenle 2022 yılına özgü olmak üzere ağustos ayında yeniden ücret artışına gideceğimizi sizlerle paylaşmak isterim. Söz konusu artış oranı grup genelinde yüzde 24 olarak uygulanacak, böylelikle 2022 yılı bileşik baz artış oranımız yaklaşık yüzde 91 olarak gerçekleşecektir.”