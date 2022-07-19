‘Vatandaşlık’ zamlanmadan aldılar: Yabancıya konut satışı yine arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı haziran verilerine göre yabancılara konut satışı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 81,8 arttı.

Türkiye’de satılan 150 bin 509 konutun 8 bin 630’unu yabancılar alırken, yabancıların en çok konut aldığı kent 3 bin 906’la İstanbul oldu. İstanbul’u sırasıyla 2 bin 534 konut satışıyla Antalya, 428 konut satışıyla Mersin izledi.

Vatandaşlık için gerekli asgari konut yatırımı tutarını 250 bin dolardan 400 bin dolara yükselten düzenleme 13 Haziran’da devreye girmişti.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘faiz’ ısrarı enflasyonu rekor seviyelere taşırken, vatandaşlar negatif reel getiri ortamında birikimlerinin değerini korumak için gayri menkule yönelmişti.

TÜİK’in Haziran 2022 verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,7 artarak 150 bin 509 oldu.

Konut satışlarında İstanbul 27 bin 998 konut satışı ve yüzde 18,6’yla en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 13 bin 303 konut satışı ve yüzde 8,8 payla Ankara, 8 bin 243 konut satışı ve yüzde 5,5 payla İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 40 konutla Hakkari, 44 konutla Ardahan ve 90 konutla Bayburt oldu.

Yabancıya konut satışı bir yılda yüzde 81 arttı

Yabancılara konut satışları haziranda da arttı. Yabancıya konut satışı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 81,8 artarak 8 bin 630 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72,7 artarak 35 bin 383 oldu.

Haziranda toplam konut satışları içinde yabancılara konut satışının payı yüzde 5,7 oldu. Bunda ilk sırayı 3 bin 906 konut satışıyla İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla 2 bin 534 konut satışıyla Antalya ve 428 konut satışıyla Mersin izledi.

Haziranda Rus vatandaşları Türkiye’den 1887 konut satın aldı. Rus vatandaşlarını sırasıyla 987 konutla İran, 807 konutla Irak vatandaşları izledi.

13 Haziran’da ‘vatandaşlık’ 400 bin dolar oldu

Yabancılara konut satışlarındaki sert artışların bir nedeni de 13 Haziran’da uygulamaya giren ve vatandaşlık için gerekli asgari konut yatırımı tutarını 250 bin dolardan 400 bin dolara yükselten yönetmelik. Bu yönetmelik, 13 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlanmış, uygulanma tarihi de 13 Haziran olarak düzenlenmişti. Birçok yabancı uyruklu, bu tarihten önce 250 bin dolarlık ev alarak Türk vatandaşı olmak için hak kazandı.