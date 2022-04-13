Konut satışı yoluyla Türk vatandaşlığında limit yükseltiliyor

Türk vatandaşlığına başvuru için satın alınması gereken gayrimenkulün değeri 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltilecek.

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AA’nın aktardığına göre dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığındaki toplantıda Türk vatandaşlığı için satın alınması gereken gayrimenkulün değerinin yükseltilmesi görüşüldü.

Kabine toplantısında istisnai Türk vatandaşlığına başvuru için satın alınacak gayrimenkulün değerinin 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkarılması kararlaştırıldı.

Bu değişikliğin önümüzdeki günlerde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

2013 tarihli yasayla başlamıştı

Yabancılara konut satışı yoluyla Türk vatandaşlığının önünü açan Mütekabiliyet Yasası, 2013’te yürürlüğe girmişti. O dönemde Türkiye’de 1 milyon dolar ödeyerek mülk sahibi olanlara Türk vatandaşı olma imkanı tanındı. 2018’deyse Türk vatandaşlığı için gereken rakam 250 bin dolara kadar indirilmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye genelinde 2021’de yabancılara 58 bin 576 konut satıldı.