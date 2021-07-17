Yabancılar Türkiye’de artık çok daha rahat ev alıyor

Türkiye’de son beş yılda dolar kuru 3,5 TL’den 8,5 TL’ye çıkarak tarihi zirvelere ulaştı. Avro kuru da aynı dönemde 4 TL seviyelerinden bugün 10 TL’nin üzerine geldi. Cebinde dövizle Türkiye’ye gelenler ise geçmişte alacakları bir evin parasına bugün ekstra bir daire daha alabilme lüksüne sahip.

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DW’nin haberine göre, gayrimenkul danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, dolar ve avro bazında bakıldığında Türkiye’de konut fiyatlarının yabancılar açısından pek çok ülkeye göre çok daha avantajlı durumda olduğunu söylüyor. Birkaç yıl öncesinde 1 milyon avronun TL bazında bugünkü değerinin yarısı kadar olduğunu kaydeden Başaran, “Hal böyle olunca, yabancılar daha önce istemiş olduğu evin üzerine başka bir daire daha alabiliyor. Bir iken iki tane alabiliyor ya da ulaşamadığı bir eve ulaşma şansı oluyor” diyor.

Rakamlar da yabancıların Türkiye’de ev almaya artık daha sıcak olduğunu doğrular nitelikte. Yılın ilk altı ayında yabancılara satılan konut sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44 arttı. Yalnızca haziran ayındaki artış ise yüzde 185 ile rekor kırdı.

Türkiye’den en fazla konut satın alan ilk üç ülke ise sırasıyla Irak, İran ve Rusya. Türkiye’den ev alımında en çok tercih edilen kent ise İstanbul. İstanbul’u sırasıyla Antalya, Ankara, Mersin ve Bursa izliyor.

Yabancıya satılan konut sayısının toplam satışlar içerisindeki payı yüzde 3,7 olsa da satış tutarı bakımından yabancıların ödediği para yerli yatırımcının üstünde.

Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal, özellikle temmuz, ağustos ve eylül aylarında yeni rekorlar beklediklerini ve bu sene ilk kez 50 bin barajının da aşılabileceğini söylüyor.

Ekstrası da vatandaşlık

Yabancılara konut satışı yoluyla Türk vatandaşlığının önünü açan Mütekabiliyet Yasası, 2013’te yürürlüğe girmişti. O dönemde Türkiye’de 1 milyon dolar ödeyerek mülk sahibi olanlara Türk vatandaşı olma imkanı tanındı. 2018’de ise Türk vatandaşlığı için gereken rakam 250 bin dolara indirildi.

Aradan geçen sekiz yılda yabancılara satılan konut sayısı 220 bin adedi aştı.