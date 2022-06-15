Yabancıya konut satışı fırladı: Vatandaşlık için yeni limit devreye girmeden aldılar

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde konut satışları geçen yıl mayısa göre yüzde 107,5 artışla 122 bin 768 oldu. Bu en hızlı yıllık artış olarak kayıtlara geçti.

Yabancılara konut satışıysa vatandaşlık için gerekli asgari tutarın 400 bin dolara yükselmesinden etkilenmek istemeyenlerin hızlanan alımlarıyla yüzde 236 arttı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘faiz’ ısrarı enflasyonu rekor seviyelere taşırken, vatandaşlar negatif reel getiri ortamında birikimlerinin değerini korumak için gayri menkule yönelmişti.

Yabancılara konut satışlarıysa geçen yıl mayısa göre yüzde 235,7 artarak 5 bin 962 oldu. İlk sırayı 2 bin 451 konutla İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla 1885 konut satışıyla Antalya ve 264 konut satışıyla Mersin izledi.

Rus vatandaşları mayısta Türkiye’den 1275 konut satın aldı. Bunu sırasıyla 736 konutla İran, 617 konutla Irak vatandaşları izledi.

Yabancılara konut satışlarındaki sert artış, 13 Haziran’da uygulamaya giren ve vatandaşlık için gerekli asgari konut yatırımı tutarını 250 bin dolardan 400 bin dolara yükselten düzenleme öncesi hızlanan alımlardan kaynaklandı.

Yönetmelik 13 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlanmış, uygulanma tarihi 13 Haziran olarak düzenlenmişti.

Yabancılara konut satışında ocak-mayıs dönemindeki artışsa yüzde 70 olurken, toplam satış adedi 26,753 olarak gerçekleşti.