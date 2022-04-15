Yabancıya konut satışı fırladı: İstanbul ve Antalya’da satışların beşte biri

Türkiye’de yabancılara martta satılan konut satış adedi, yıllık bazda yüzde 31 arttı. Birinci çeyrekler kıyaslandığında artış yüzde 45’e vardı.

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Konut satışları martta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 artarak 134 bin 170 oldu. Şubattaysa 97 bin 587 adet konut satılmıştı. Böylece aylık bazda artış oranı yüzde 37,4 oldu.

Konut satışları ocak-mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7 artışla 320 bin 63 olarak kaydedildi.

İstanbul 23 bin 974 satış ve yüzde 17,9 ‘la en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 12 bin 609 konut ve yüzde 9,4 payla Ankara, 8 bin 51 konut ve yüzde 6 payla İzmir izledi. Yabancıya konut satışının ağırlıkta olduğu Antalya’da 6 bin 364 konut satıldı.

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 25 konutla Ardahan, 82 konutla Bayburt ve 103 konutla Tunceli oldu.

Yabancılara 5 bin 567 konut satıldı

Yabancılara konut satışları martta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31 artarak 5 bin 567 kaydedildi. Martta toplam konut satışları içinde yabancılara satışın payı yüzde 4,1’di.

Yabancılara konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 245 konut satışıyla İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla 1434’le Antalya, 347’yle Ankara izledi.

Yani İstanbul’daki satışların yüzde 17’si, Antalya’dakilerin yüzde 22’si yabancıya yapılmış oldu.

Yabancılara konut satışları ocak-mart dönemindeyse bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45,1 artarak 14 bin 344 oldu.

En çok satış İran vatandaşlarına

Martta İran vatandaşları Türkiye’den 784 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla 741 konutla Irak, 547 konutla Rus vatandaşları izledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Türk vatandaşlığına başvuru için satın alınması gereken gayrimenkulün değeri 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltilmesi planlanıyor.