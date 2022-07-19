Danıştay’ın İstanbul Sözleşmesi kararı kadınları durdurmayacak: ‘Geri alacağız’

Kadınlar, Twitter’dan Danıştay’ın İstanbul Sözleşmesi’nin feshi kararının iptali talebini reddetmesini kabul etmeyerek mücadeleye devam edeceklerini söyledi.
Kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen ‘Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’, 20 Mart 2021’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla feshedilmişti.
Feshe karşı Danıştay 10’uncu Dairesi’ne yaklaşık 200 dava açılmıştı. 10’uncu Daire ilk başta iptal istemini reddetmiş, İdari Dava Daireleri Kurulu da bu kararı onamıştı. Davalar daha sonra geçtiğimiz iki ayda duruşmalı olarak görülmüş, Danıştay savcıları dört kez kararın iptalini talep etmişti.
Danıştay 10’uncu Dairesi bugün, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine ilişkin iptal istemini oy çokluğuyla reddetmişti.
Kadın örgütleri başta olmak üzere siyasiler ve yurttaşlar Twitter üzerinden bugünkü karara sert tepki gösterdi. Kadınlar, kararı protesto etmek için eyleme çağırdı.