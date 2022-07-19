Danıştay’ın İstanbul Sözleşmesi kararı kadınları durdurmayacak: ‘Geri alacağız’

Kadınlar, Twitter’dan Danıştay’ın İstanbul Sözleşmesi’nin feshi kararının iptali talebini reddetmesini kabul etmeyerek mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

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Kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen ‘Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’, 20 Mart 2021’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla feshedilmişti.

Feshe karşı Danıştay 10’uncu Dairesi’ne yaklaşık 200 dava açılmıştı. 10’uncu Daire ilk başta iptal istemini reddetmiş, İdari Dava Daireleri Kurulu da bu kararı onamıştı. Davalar daha sonra geçtiğimiz iki ayda duruşmalı olarak görülmüş, Danıştay savcıları dört kez kararın iptalini talep etmişti.

Danıştay 10’uncu Dairesi bugün, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine ilişkin iptal istemini oy çokluğuyla reddetmişti.

Kadın örgütleri başta olmak üzere siyasiler ve yurttaşlar Twitter üzerinden bugünkü karara sert tepki gösterdi. Kadınlar, kararı protesto etmek için eyleme çağırdı.

Danıştay İstanbul Sözleşmesinin feshine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararının iptal istemini reddetti.



Kadınların hayatını, eşitlik mücadelesini yok sayan bu iktidara ve onun yargısına karşı ilan ediyoruz: İstanbul Sözleşmesi biziz; hayatımızı ve birbirimizi biz savunacağız! pic.twitter.com/XhUjrb5p8I — Kadın Savunması (@kadinsavunmasi) July 19, 2022

Danıştay, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını "uygun" buldu. İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptal istemini reddetti.

Danıştay tarafından verilen bu kararın hukuksuzdur.



İstanbul Sözleşmesi Bizim! #İstanbulSözleşmesindenVazgeçmiyoruz pic.twitter.com/1L1jDbMBO7 — MorDayanışma (@DayanismaMor) July 19, 2022

Danıştay 10. Dairesi, #İstanbulSözleşmesi'nin feshine ilişkin 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararının iptal istemini reddetti.



Danıştay Savcısı, sözleşmeden çekilme kararının hukuka uygun olmadığını ve iptal isteminin kabul edilmesini talep etmişti. https://t.co/iSIc8yxL1O pic.twitter.com/cvhNLrNGN8 — Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (@tkdfederasyon) July 19, 2022

Hukuksuz Kararı Tanımıyoruz#İstanbulSözleşmesindenVazgeçmiyoruz



Danıştay’ın ret kararını protesto için bu akşam eylemlerde buluşuyoruz👇🏻



📌 İSTANBUL

19.30 – KADIKÖY (Beşiktaş iskelesi önü) pic.twitter.com/QQ1Rcik2nO — Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (@KadinCinayeti) July 19, 2022

Hukuksuz #İstanbulSözleşmesi feshine karşı açılan davanın Danıştay tarafından reddedilmesi eylemlerini aşağıdaki zincirden görebilirsiniz…

Kabul etmiyoruz, #vazgeçmiyoruz #istanbulsözleşmesindenvazgeçmiyoruz…👇🏽👇🏽 https://t.co/dsO7e6nF5V — Eşitlik İçin Kadın Platformu (@esik_platform) July 19, 2022

Binlerce kadın avukatı dinledikten sonra Danıştay 3’e 2 oyla Cumhurbaşkanı kararının iptalini reddetti! Ama unutmasınlar ki İstanbul Sözleşmesi’nin teminatı biziz, bu kararlı kalabalıklar ve mücadelemiz. Biz hiçbir yere gitmedik. #İstanbulSözleşmesindenVazgeçmiyoruz pic.twitter.com/5CCWaCbmbd — Kadınlar Birlikte (@KBGuclu) July 19, 2022

Memlekette her gün bir kadın katledilirken Pınar Gültekin'in katiline haksız tahrik indirimi verilirken İstanbul Sözleşmesi'nin bir feshinin hukuka uygun bulundu.



Üniversiteli kadınlar olarak sesleniyoruz: #İstanbulSözleşmesi can simidimizdir! pic.twitter.com/SKf6IWDmkn — Demir Leblebi🏳️‍🌈 (@leblebi_demir) July 19, 2022

Danıştay İstanbul Sözleşmesi'nin feshine onay verdi, kadınlardan cevap gecikmedi!

"Danıştay kararını tanımıyoruz, İstanbul Sözleşmesi bizim, #Vazgeçmiyoruz" diyen kadınlar sokağa çıkmaya hazırlanıyor

📍İzmirhttps://t.co/jQEbt3hAwd pic.twitter.com/c6AaRn55Yp — Ekmek ve Gül (@ekmekvegul) July 19, 2022

Danıştay’ın İstanbul Sözleşmesi kararı, kadına yönelik şiddeti onaylamaktır. Sözleşmeyi tek adamın insafına terk etmeyeceğiz! Katledilen kadınlara sözümüz olsun #İstanbulSözleşmesindenVazgeçmiyoruz! pic.twitter.com/Jsc2VEutrJ — Ayşe Acar Başaran (@ayseacar_b) July 19, 2022

Kadınların iradesi tek adam rejiminden büyüktür!



İstanbul Sözleşmesi onlarca yıllık kadın mücadelesinin kazanımı ve tüm kadınların en temel hukuki güvencesidir.



İktidarımızın ilk haftasında İstanbul Sözleşmesini yürürlüğe koyacağız, çünkü #İstanbulSözleşmesiYaşatır! — Selin Sayek-Böke🇹🇷 (@selinsayekboke) July 19, 2022

Danıştay tarafından verilen kararın hukuki olmadığını hepimiz gayet iyi biliyoruz. #İstanbulSözleşmesi için hukuki ve siyasi olarak mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.



Bu dava biz bitti demeden bitmez. #İstanbulSözleşmesindenVazgeçmiyoruz pic.twitter.com/skRnEMh9rM — Meral Danış Beştaş (@meraldanis) July 19, 2022

İktidarımızın ilk haftasında İstanbul Sözleşmesi’ne taraf olacağız ve kadına yönelik şiddetle mücadelede tüm önlemleri uygulamaya derhal başlayacağız.



Sarayın hakimleri ise bu hukuksuz kararla tarihin kara sayfalarında yerini alacak. https://t.co/1ZjVZBGlwp — Gökçe Gökçen (@GokceGokcen_) July 19, 2022

👉Kararnamenizi de "erkek" yargı kararınızı da tanımıyoruz!

👉 Hayatlarımızdan da haklarımızdan da vazgeçmiyoruz!#İstanbulSözleşmesindenVazgeçmiyoruz pic.twitter.com/96e1FIwxvU — Oya Ersoy (@OyaErsoy) July 19, 2022

İstanbul Sözleşmesi, tüm kadınlar için hala yürürlüktedir.



İstanbul Sözleşmesi, bu ülkenin vicdanlı hukukçuları için yürürlüktedir.



İstanbul Sözleşmesi, 6251 sayılı Uygun Bulma Kanunu olduğu sürece yürürlüktedir. #İstanbulSözleşmesindenVazgeçmiyoruz pic.twitter.com/frkJZK22pr — Gülizar Biçer Karaca (@GulizarBicer) July 19, 2022

Verilen her yanlış karar güvenliğimize, yaşam hakkımıza, umudumuza bir saldırı. Danıştay, #İstanbulSözleşmesi'ni fesheden Cumhurbaşkanlığı kararının iptal istemini reddetti. Ama biz vazgeçmeyeceğiz, bu ülkenin tüm kadınları güvende ve huzurla yaşayana kadar mücadele edeceğiz. — Dilek Kaya İmamoğlu (@dk_imamoglu) July 19, 2022

#İstanbulSözleşmesi'ni fesheden Cumhurbaşkanı Kararının iptaline ilişkin partimiz adına Danıştay'da açtığım iptal davası 2'ye karşı 3 oyla az önce reddedildi.



Avukatımız temyiz hazırlığını yapıyor, hukuki mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz.#İstanbulSözleşmesiYaşatır — Özgür Özel (@eczozgurozel) July 19, 2022