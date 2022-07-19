İstanbul Sözleşmesi davası: Danıştay, iptal istemini reddetti

Danıştay 10’uncu Dairesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine ilişkin iptal istemini oy çokluğuyla reddetti.

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Kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen ‘Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’, 20 Mart 2021’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla feshedilmişti.

Feshe karşı Danıştay 10’uncu Dairesi’ne yaklaşık 200 dava açılmıştı. 10’uncu Daire ilk başta iptal istemini reddetmiş, İdari Dava Daireleri Kurulu da bu kararı onamıştı.

Davalar daha sonra geçtiğimiz iki ayda duruşmalı olarak görülmüş, Danıştay savcıları dört kez kararın iptalini talep etmişti.

Danıştay’ın kararı kesin değil. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na itiraz hakkı bulunuyor.