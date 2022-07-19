Akşener ve Kılıçdaroğlu’ndan Danıştay’ın İstanbul Sözleşmesi kararına tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Danıştay’ın İstanbul Sözleşmesi’nin feshi kararının iptali talebini reddetmesine tepki göstererek ‘millet ittifakı’ iktidarında sözleşmeyi yeniden yürürlüğe koyma sözlerini hatırlattı.

Fotoğraf: Reuters

Kılıçdaroğlu, Meclis’te gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

CHP lideri, çağrısının ardından, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarının faizlerinin silinmesine ilişkin soruya, “O mesele bitti arkadaşlar. Bu ülkenin daha önemli sorunları var onlarla ilgileneceğiz. Gündemimizde yeni sorunlar var” dedi.

Kılıçdaroğlu, Danıştay’ın İstanbul Sözleşmesi’nin feshi kararının iptali istemini reddetmesine ilişkin soruyu şöyle yanıtladı: “Bu millete sözüm var, iktidar olduğumuzda, Allah’ın izniyle olacağız halkın takdiri ile, ilk bir hafta hatta 24 saat içinde İstanbul Sözleşmesi’ni tekrar yürürlüğe koyacağız.”

Akşener’se Twitter hesabından şunları yazdı: “Bugün, kirli bir zihniyeti memnun etmek için verilen bu siyasi karardan sonra; Kadınlara yönelik her türlü şiddette, cübbelerini ilikleyip o imzayı atan parmakların izi olacak. Ama #AzKaldı. Biz geleceğiz ve İstanbul Sözleşmesi yeniden yaşatacak!”

Bugün, kirli bir zihniyeti memnun etmek için verilen bu siyasi karardan sonra;



Kadınlara yönelik her türlü şiddette,

cübbelerini ilikleyip o imzayı atan parmakların izi olacak.



Ama #AzKaldı.



Biz geleceğiz ve İstanbul Sözleşmesi yeniden yaşatacak! https://t.co/6Bbx2c03iI — Meral Akşener (@meral_aksener) July 19, 2022

Ne olmuştu?

Kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen ‘Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’, 20 Mart 2021’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla feshedilmişti.

Feshe karşı Danıştay 10’uncu Dairesi’ne yaklaşık 200 dava açılmıştı. 10’uncu Daire ilk başta iptal istemini reddetmiş, İdari Dava Daireleri Kurulu da bu kararı onamıştı.

Davalar daha sonra geçtiğimiz iki ayda duruşmalı olarak görülmüş, Danıştay savcıları dört kez kararın iptalini talep etmişti.

Danıştay 10’uncu Dairesi bugün, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine ilişkin iptal istemini oy çokluğuyla reddetmişti.