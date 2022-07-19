‘Stranger Things’in yıldızı yeni teklisini çıkardı: İşteyseniz klibi açmayın!

Netflix’in fenomen dizisi ‘Stranger Things’in yıldızlarından Maya Hawke eylülde yayınlayacağı albümünden tekli çıkardı. Klip kamusal alanlarda izlemeye pek uygun değil.

Görüntü: Youtube

ABD’li oyuncular Uma Thurman ve Ethan Hawke’un kızı Maya Hawke oyunuluk kariyerine 2017’de BBC’nin Küçük Kadınlar uyarlamasıyla başlamıştı.

‘Stranger Things‘ dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu kariyerine modellik ve şarkıcılığı da sığdırdı.

İlk albümü ‘Blush’ı 2020’de yayınlayan Hawke ‘Thérèse’ isimli teklisiyle müzik kariyerine devam ediyor.

23 Eylül’de piyasaya çıkacak Moss albümünden yayınlanan tekli’nin klibi bazı İngilizce haber sitelerinde NSFW–‘işyerinde izlemeye uygun değil’ uyarısıyla gündeme geldi.

Özetle ormanlık alanda grup seks yapan insanların polis tarafından basılmasının işlendiği klipte Hawke izleyenlere geçirmek istediği duyguyu şöyle tarif ediyor: “Yalnızlık hissi en kötüsü ta ki yanınızda berbat birinin olmasının çok daha kötü olduğunu fark edene kadar. Çocukken nasıl özgür olduğumuz ve sonra ergenlikle birlikte yaşanan kültür çatışmaları üzerimize gelince kendimiz olmak yerine nasıl diğer herkes gibi olmaya çalışmamızla ilgili.”

Klibin yönetmeni ‘Funny Games’, ‘Mysterious Skin‘ ve ‘Melancholia’ filmlerinde oyunculuğuyla tanınan ve ‘Vox Lux’ filmde yönetmen koltuğunda oturan Brady Corbet.