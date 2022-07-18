‘Stranger Things’ haftalar süren birinciliğini Netflix’in en düşük puan alan işlerinden birine kaptırdı

Dördüncü sezonu yayınlandığından bu yana zirvede kalan ve Netflix’in en çok izlenen İngilizce dizisi olmayı başaran ‘Stranger Things’ birinciliğini ‘Resident Evil: Biohazard’ disizine kaptırdı.

Fotoğraf: Netflix

Bir grup arkadaşın, özel güçleri olan El karakteriyle birlikte dünyayı doğaüstü kötülüklerden korumaya çalışırken yaşadıkları maceraları anlatan dizi üç yıl aranın ardından 27 Mayıs’ta dördüncü sezon ilk kısmıyla izleyiciyle buluşmuştu.

Haftalık Top 10 listesinde zirveye yerleşen dizi birinciliği bir süreliğine Umbrella Academy’ye kaptırsa da yeniden zirveye çıkmıştı.

Ayrıca dördüncü sezon ilk 28 günde 1,15 milyar saat izlenerek tüm zamanların en çok izlenen İngilizce dizisi olmuştu.

14 Temmuz’da platformda gösterime giren ve aynı adlı oyundan yola çıkan REsiden Evil: biohazard dizisi şu an Top 10 listesinde 1 numarada.

Ancak dizinin puanları yerlerde. Rotten Tomatoes’ta eleştirmen puanı yüzde 51, seyirci puanı ise yüzde 22.

IMDB’de ise puanı 10 üzerinden 3,5.

İnsalığı yok etmek üzere olan ölümcül bir virüsü konu alan dizinin başrollerinde Ella Balinska, Tamara Smart ve Siena Agudong var.