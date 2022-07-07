Netflix’ten ‘Stranger Things’ hayranlarına müjde!

Netflix ‘Stranger Things‘in başarısının ardından bir ‘spin-off’ dizisi üzerine çalıştıklarını duyurdu.

Fotoğraf: Netflix

Spin-off dizisi orijinal hikayesi de ‘Stranger Things’in yaratıcısı Matt ve Ross Duffer kardeşlere emanet. Ancak hikaye ve karakterlerle ilgili detay verilmedi.

‘Spin-off‘ popüler bir yapımın bir karakteri ya da döneminden yola çıkarak yeniden çekilen dizi ve filmler için kullanılan bir terim.

Netflix’in amacı, ‘spin-off’uyla ‘Stranger Things’i uluslararası bir eğlence zincire dönüştürmede bir adım daha atmak.

Ayrıca Stranger Things dünyasında geçen bir tiyatro oyunu projesinin de yolda olduğu duyuruldu.

Bir grup arkadaşın, özel güçleri olan El karakteriyle birlikte dünyayı doğaüstü kötülüklerden korumaya çalışırken yaşadıkları maceraları anlatan dizi üç yıl aranın ardından 27 Mayıs’ta dördüncü sezonun ilk kısmıyla izleyiciyle buluşmuştu.

İki bölümden oluşan ikinci kısmının 1 Temmuz’da yayınlanmasının ardından dördüncü sezon ilk 28 günde 1,15 milyar saat izlendi. Platformun en çok izlenen İngilizce dizisi oldu. Daha önce milyar saat eşiğini aşan tek dizi Güney Kore yapımı ‘Squid Game’ olmuştu (1,65 milyar saat).

Önünde daha üç haftası olan ‘Stranger Things’in bu süredeki izlenme saatleri de eklenince ‘Squid Game‘i platformun en çok izlenen dizisi tahtından edeceği tahmin ediliyor.

Yalnızca bilim kurgu ve fantezi türü sevenlere hitap etmenin ötesine geçen dizinin başarısından daha fazla yararlanmak isteyen Netflix dizideki ananas ve jalapenolu pizzaları Walmart market zincirlerinde dondurulmuş olarak satışa sundu. Ayrıca hayranları ABD’de ve Britanya’da dizinin önemli mekanlarından biri olan Hawkins Ulusal Laboratuvarı’ndan yola çıkarak hazırlanan merkezlerde ‘çakma’ uyku çalışmalarına katılabiliyor.