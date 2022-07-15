‘Will eşcinsel mi’ sorusuna ‘Stranger Things’ yıldızı son noktayı koydu: Yüzde 100

‘Stranger Things’in ana karakterlerinden Will’in arkadaşı Mike’a karşı hisleri merak konusuydu. Karakteri canladıran Noah Schnapp açıkladı: Will yüzde 100 eşcinsel.

Netflix’in en popüler İngilizce dizisi ‘Stranger Things‘ bir grup arkadaşın, özel güçleri olan El karakteriyle birlikte dünyayı doğaüstü kötülüklerden korumaya çalışırken yaşadıkları maceraları anlatıyor.

‘Tepetaklak dünyada’ bir süre mahsur kaldıktan sonra kurtarılan ancak hayatına devam etmekte ve arkadaşlarıyla yeniden ilişki kurmakta zorlanan Will karakterinin cinsel yönelimi üzerine spekülasyonlar devam ediyordu.

Özellikle dördüncü sezonda izleyenlere verilen sinyaller Will’in eşcinsel olduğu ve yakın arkadaşı Mike’tan hoşlandığı ihtimallerini güçlendirmişti.

Schnapp de Variety’ye verdiği röportajda bunu doğruluyor: “Bu sezonda Will’in Mike’a karşı hisleri olduğu aşikar. Geçmiş sezonlardan beri devam eden bir durum. Bütün arkadaşlarının kız arkadaşları vardı ve hepsi bir yere uyuyordu. Will uyum sağlayacağı bir yer bulamadı.”

Dördüncü sezonun ikinci kısmında yer alan pizzacı minibüsün geçen sahnede Will’in Mike’a El ile ilişkisi üzerinden aslında kendi hislerini anlattığı sahne için “Will için çok önemliydi. Çünkü gerçeği somutlaştırdı, en iyi arkadaşını seviyor ve bunu ona nasıl söyleyeceğini bilmiyor” diyor

Dizinin oyuncularına daha önce de Will karakterinin cinsel kimliğiyle ilgili sorular yöneltilmişti ancak yuvarlak cevaplarla geçiştirmişlerdi. Schnapp Will’in hala kimliğinin bu yönünü çözmeye çalıştığını anlatmıştı.

Şimdiyse Schnapp spoiler vermemek için bu sorulara net bir şekilde “Evet Will eşcinsel ve açıklamakta zorlanıyor” diye yanıtlamadığını kabul ediyor: “Will artık büyüdü ve dizinin yaratıcıları bunu açıkça belli ediyor. Şimdi Will’in eşcinsel doluğu yüzde 100 net ve Mike’ı seviyor.”

17 yaşındaki oyuncu karakterin yolculuğunun ne kadar sahici olduğuna da dikkat çekiyor: “Bence yavaş yavaş, çok güzel işlendi. Bir karakteri bir anda eşcinsel yapmak kolay. İnsanlar bana gelip bunu söylüyor. Paris’teydim 40 yaşında falan bir adam bana gelip ‘Will karakteri bana çok iyi hissettirdi, bağ kurabildim. Ben de çocukken aynen onun gibiydim‘ dedi. Bunu duymak beni çok mutlu etti. Gerçek bir karakter yazıyorlar, gerçek bir yolculuk, gerçek bir mücadele.”