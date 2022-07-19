Analiz: Yatırımcılar Bitcoin’de geri dönüş için daha çok bekleyebilir

Pandemi, Rusya-Ukrayna Savaşı ve yüksek enflasyon oranlarının etkisiyle piyasalardaki kayıplar gittikçe artıyor. En fazla oynaklıksa Bitcoin piyasasında yaşanıyor. Bitcoin’deki kayıplar 2021 kasımdan bu yana yüzde 70’i aştı.

Bitcoin şu an 22 bin dolar seviyesinde. Peki yatırımcıların beklediği geri dönüş ne zaman gelecek?

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Geçen sene kasımda 69 bin dolar sınırına kadar çıkan kriptonun amiral gemisi Bitcoin, haziranda 18 bin doların altını bile gördü. Yani yüzde 70’in üzerinde geri çekildi. ‘Alt coin’lerdeyse kayıp çok daha büyük. Zirvesine göre yüzde 99 gerileyen çok sayıda coin var.

Bloomberg anketine katılan 950 yatırımcının yüzde 60’ı Bitcoin’in değerinin yaklaşık yarısını kaybederek 10 bin dolara düşmesinin, 30 bin dolara çıkmasından daha olası olduğunu belirtti. Yani katılımcıların yüzde 40’ıysa kripto para biriminin değerinin artacağını düşünüyor.

Fed yönü belirleyecek ana etken olacak

Mevcut durumda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikası tüm piyasalarda yönü belirleyecek ana etken. Fed’in faiz artırımlarının nerede duracağı ve enflasyonla mücadelede etkili olup olmayacağı yakından izlenecek. Faiz artırımlarının sürdüğü bir ortamda riskli varlıklardaki olası yukarı yönlü hareketler sınırlı kalabilir. Faiz artırımlarının sonuna gelindiği ya da bittiği, ekonomik durgunluğu tersine çevirecek adımların konuşulmaya başladığını bir ortamda kripto paralar gibi riskli varlıklara ilgi yeniden artmaya başlayabilir.

200 haftalık hareketli ortalama yakın seyrediyor

Bitcoin’de mayıstan bu yana kaydedilen düşüş, onun 200 haftalık hareketli ortalamasının 22 bin 600 dolara, 200 günlük hareketli ortalamasının da 35 bin 500 dolar civarında düşmesine neden oldu.

Kripto yorumcuları, Bitcoin’in fiyatı 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde olduğunda kripto varlıklara dair ‘boğa piyasası’ yorumu yaparken, hareketli ortalamanın altında olduğundaysa ‘ayı piyasası’ tanımlaması yapıyor.

Yatırımcılar, bir sonraki destek veya direnç seviyelerini bulmak için bu ortalamaları kullanıyor.

Bitcoin bir aydan fazla bir süredir nispeten yatay hareket ediyor ve 200 haftalık hareketli ortalamaya yakın seyrediyor.

Valkyrie Investments, bu durumun yukarı yönlü bir harekete işaret ettiğini belirtse de net bir tarih kestirilemiyor. Valkyrie’nin araştırmacısı Josh Olszewicz, fiyattaki kırılmadan önce yatay bir dönemin görüleceğine atıfta bulunarak, “Ortalamaya yaklaşmak tarihsel olarak üç ila altı ay boyunca sürüyor” dedi.

2018’in sonlarıyla 2019’un başları arasında, Bitcoin 200 haftalık hareketli ortalamanın üzerinde yaklaşık üç ay geçirdi.

Olszewicz, daha olumsuz bir senaryoda, Bitcoin’in yaklaşık bir yıl boyunca toparlanmayabileceğini de sözlerine ekledi. Olszewicz, bir sonraki destek noktası olarak 12 bin doları gösterdi.

Diğer göstergeler ne diyor?

Diğer bazı teknik göstergeler, Bitcoin için 20 bin ile 12 bin dolar arasında değişen çok çeşitli potansiyel destek seviyelerini işaret ediyor ve bu da dünyanın en büyük kripto para biriminin yeniden düşebileceğini gösteriyor.

Bitcoin şu an 2017 zirvesinin hemen üzerinde seyrediyor. Ancak bu seviye geçen kasımda tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69 bin doların yüzde 68 altında bir nokta.

Britanya merkezli ADM Investor Services International’ın teknik analiz başkanı Eddie Tofpik, “Piyasa mayısta başlayan bir ayı piyasasında. Şu anda dört adım aşağı ve bir adım yukarı ritminde görünüyor” dedi.

Adamis Principle’ın kurucu ortağı Patrick Reid, destek ve direnç seviyelerini belirlemeyi amaçlayan Fibonacci geri çekilme modeline göre, Bitcoin’in 19 bin 500 ila 20 bin dolar arasında orta düzeyde bir destek seviyesi öngördüklerini söyledi.

Reid, piyasaya olan güvenin kaybolduğunu belirtti.