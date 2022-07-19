DSÖ sonbahar için uyardı: Durum zorlaşacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 vakalarındaki artışa “Panik yok” dese de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), vaka sayılarının gittikçe arttığını belirterek sonbaharda durumun daha da kötüleşeceğini açıkladı.

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DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, geçen hafta Avrupa’da 3 milyona yakın vakanın tespit edildiğini bildirdi.

Vaka artışlarının bu şekilde ilerlemeyi sürdürmesi durumunda sonbahardan 2023 kışına kadarki sürecin zor geçeceğini söyleyen Kluge, bölge ülkeleri daha fazla hazırlığa çağırdı.

Kluge, sadece Avrupa’da her hafta yaklaşık 3 bin kişinin Covid-19 nedeniyle öldüğünü hatırlattı: “Bir önceki yaz mevsimiyle aynı durumda olduğumuz apaçık. Şu an tek fark, Covid-19’un Omicron’un alt varyantları BA.2 ve BA.5’in etkisiyle daha hızlı yayılması.”

En hızlı yayılan varyantla karşı karşıyayız

Vaka sayılarının, başlangıç referansı vermeden, 40 katına çıktığını söyleyen Bakan Koca, ‘panik havası’nın olmadığını söylese de uzmanlar farklı düşünüyor.

Covid-19 pandemisinin geçen yıllardaki seyrinde, vaka sayıları yaz aylarında tüm dünyada belirgin şekilde azalmıştı. Ama daha hafif seyirli Omicron varyantının hayatımıza girmesiyle, uzmanların tüm uyarılarına rağmen politik kararlarla önlemlerden birer birer vazgeçildi.

Bilim dünyasının öngörüleri doğru çıkarken, rahatlamanın ve önlemlerin bırakılmasıyla Omicron yeni alt varyantlar üretti. Yeni varyantlar da yaz dalgasına yol açtı. Kısa zamanda çok insanı hasta etme becerili bu yeni varyantlar, Omicron’dan daha ağır seyirli hastalık yapıyor. Yine Omicron’un aksine, akciğerlere kadar iniyor.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), klinik gözlemlere dayalı uyarılara göre söz konusu varyantın bir önceki Omicron alt varyantından daha bulaşıcı ve bağışıklıktan daha fazla kaçma özelliği olduğu bilinen BA4 ve BA5 olduğunu açıklamıştı.

TTB, bu varyantın dünya çapında kısa sürede 10 binlerce insanı öldürebileceği bilindiği için önlemler alınması gerektiğini kaydetmişti.

BA.4 ve BA.5 varyantlarının bulaşma hızı ve bağışıklıktan kaçma özelliği dikkate alınarak analizlerde iki-üç ay içinde dünya çapında milyonlarca insanı etkileyebileceği bildiriliyor.

Türkiye’nin Covid-19’un genomik verilerine açık erişim sağlayan küresel bilim girişimi GISAID’a paylaştığı verilere göre şu ana kadar incelenen varyantların en hızlı yayılanı Omicron BA.5, artışını sürdürerek baskın varyant haline geldi.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre son üç haftada dünya genelinde Covid-19 vakaları katlanarak artıyor. Türkiye’de de resmi rakamlara göre bile artış sürüyor. Sağlık Bakanlığı, 4-10 Temmuz arasında 117 bin 95 vaka açıklamıştı.

Vaka sayısı haziranın ilk haftasında 7 bin 322’ydi.