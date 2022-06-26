Bakanlık son iki haftanın Covid-19 verilerini hala açıklamadı

Sağlık Bakanlığı haftalık yayınlanacağını duyurduğu Covid-19 verilerinde son iki haftanın tablosunu hala yayınlamadı.

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Bakan Fahrettin Koca’nın haftalık yayımlanacağını söylediği Covid-19 tablosu 14 Haziran’da 14 gündür yayımlanmıyordu. Diken’in gündeme getirdiği haber sonrası bakanlık sitesindeki günlük tablonun tarihi değiştirilmişti. Tablonun sağ üst köşesine 13 Haziran yazılsa da veriler hala 31 Mayıs’a aitti. Bakanlık daha sonra bu verileri kaldırmıştı.

Ardından aynı gün haziranın ilk haftasının vaka sayıları açıklanmıştı. Buna göre, 30 Mayıs – 5 Haziran’da 7 bin 322 vaka, 19 ölüm kaydedilmişti.

İki gün sonraysa haziranın ikinci haftasının, yani 6-12 Haziran’ın verileri açıklanmış 7 bin 556 vaka, 20 ölüm duyurulmuştu.

En son tablonun yayınladığı 16 Haziran’dan beri veri yayınlanmıyor. Bakanlığın sitesinde hala 6-12 Haziran’ın tablosu var.

Yani 13-19 ve 20-26 Haziran’ın Covid-19 bulguları hala kamuoyuyla paylaşılmadı.

Bakanlığın açıklanmayan sayılarına henüz yansımasa da doktorlar, kliniklerde Covid-19 vakalarında hareketlilik gözlediklerini söylüyor. Sosyal medya hesapları üzerinden artışa dikkat çeken uzmanlar, bunun yeni bir dalga olabileceği uyarısı yapıyor. Eksik aşıların tamamlanması, kapalı ve kalabalık yerlerde maske takılmasını öneriyor.

Diken’e konuşan Hacettepe Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz, Avrupa’da 31 ülkede Covid-19 vaka sayılarının geçen haftaya kıyasla arttığını belirterek, “Türkiye, BA.4 ve BA.5 Omicron varyant dalgasına, maskesiz ve testsiz yol alıyor” demişti.