Haziranın ikinci haftasının Covid-19 verileri de açıklandı

Sağlık Bakanlığı’nın haftalık Covid-19 verilerine göre, 6-12 Haziran’da 7 bin 556 vaka kaydedildi, 20 kişi öldü.

İyileşenlerin sayısı ise 7 bin 241 oldu.

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Türkiye’de ilk Covid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020’den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 85 bin 742’ye yükselirken, 98 bin 996 kişi öldü.

Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 147 milyon 789 bin 639 doza ulaştı.

İki gün önce ilk hafta paylaşılmıştı

Bakan Fahrettin Koca’nın haftalık yayımlanacağını söylediği Covid-19 tablosu 14 gündür yayımlanmıyordu. Diken’in gündeme getirdiği haber sonrası bakanlık sitesindeki günlük tablonun tarihi değiştirilmişti. Tablonun sağ üst köşesine 13 Haziran yazılsa da veriler hala 31 Mayıs’a aitti. Bakanlık daha sonra bu verileri kaldırmıştı.

Ardından haziranın ilk haftasının vaka sayıları açıklanmıştı. Buna göre, 30 Mayıs – 5 Haziran’da 7 bin 322 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 7 bin 843 kişi oldu.